U18直擊》非贏巴拿馬不可 台灣隊最強陣容應戰

台灣隊賽前熱身練習。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽今天開打，早上11點台灣首戰巴拿馬，地點在南韓釜山機張郡現代夢想園區主球場舉行，台灣如果贏球，晉級六強複賽機會大增，推出王牌投手陳柏毓先發，並以最強先發9人應戰，近況不錯的投手林昱珉、余謙、潘文輝在牛棚待命，全力搶勝。

★U18世界盃台灣隊先發打序

棒次 球員 守位 1. 何恆佑 一壘 2. 岳政華 中外野 3. 鄭宗哲 游擊 4. 李灝宇 二壘 5. 林子豪 三壘 6. 林辰勳 捕手 7. 林吳晉瑋 指定打擊 8. 林政華 右外野 9. 蔡佳諺 左外野 先發 陳柏毓

今天台灣隊推出王牌投手陳柏毓先發。（特派記者羅志朋攝）

左投林昱珉今天在牛棚待命，有機會登板。（特派記者羅志朋攝）

何恆佑日前頭部挨觸身球，目前已無大礙，今天將擔任開路先鋒、守一壘。（特派記者羅志朋攝）

台灣青棒最速男潘文輝，今天也有機會上場投球。（特派記者羅志朋攝）

台灣隊賽前集合喊聲。（特派記者羅志朋攝）

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