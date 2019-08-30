U18直擊》非贏巴拿馬不可 台灣隊最強陣容應戰

台灣隊賽前熱身練習。（特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽今天開打，早上11點台灣首戰巴拿馬，地點在南韓釜山機張郡現代夢想園區主球場舉行，台灣如果贏球，晉級六強複賽機會大增，推出王牌投手陳柏毓先發，並以最強先發9人應戰，近況不錯的投手林昱珉、余謙、潘文輝在牛棚待命，全力搶勝。
★U18世界盃台灣隊先發打序
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棒次
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球員
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守位
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1.
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何恆佑
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一壘
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2.
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岳政華
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中外野
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3.
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鄭宗哲
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游擊
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4.
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李灝宇
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二壘
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5.
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林子豪
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三壘
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6.
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林辰勳
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捕手
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7.
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林吳晉瑋
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指定打擊
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8.
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林政華
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右外野
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9.
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蔡佳諺
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左外野
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先發
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陳柏毓
今天台灣隊推出王牌投手陳柏毓先發。（特派記者羅志朋攝）
左投林昱珉今天在牛棚待命，有機會登板。（特派記者羅志朋攝）
何恆佑日前頭部挨觸身球，目前已無大礙，今天將擔任開路先鋒、守一壘。（特派記者羅志朋攝）
台灣青棒最速男潘文輝，今天也有機會上場投球。（特派記者羅志朋攝）
台灣隊賽前集合喊聲。（特派記者羅志朋攝）