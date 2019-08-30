足球》歐冠小組賽抽籤結果出爐 巴薩又進死亡之組！

歐冠小組賽抽籤結果出爐（A到D組）。（法新社）
歐冠小組賽抽籤結果出爐（E到H組）。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕2019–2020賽季歐洲冠軍足球聯賽小組賽抽籤儀式昨日正式舉行，32支進歐冠會內賽的球隊，共分成4個檔次，今年第一檔次由歐洲第1到第6大聯賽冠軍以及歐冠、歐霸衛冕軍擔任，其餘第2至4檔次則由球隊歐戰績分作為排序，西甲豪門巴塞隆納繼上賽季小組賽硬仗連連後，今年再度抽進死亡之組中。
抽籤結果顯示巴薩所處的F組明顯為3強鼎立的死亡之組，可能形成巴薩、多特和國米3搶2的局面，此外G組4支球隊實力相當沒有哪隊特別突出，出線情況尚難斷定，因此G組也是另類的死亡之組。
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外界普遍認為籤運最好的龍頭為C組的曼城，「藍月亮軍團」在這小組形成一方獨霸的局面，另3支球隊照陣容、實力來看是無法撼動到曼城的小組第一寶座，但球是圓的一切都要等踢了才知道結果為何。
此外相當受矚目的還有A組的大巴黎和皇馬抽在一起，兩大巨星雲集的豪門球隊對決，勢必會吸引眾多球迷目光，最後是C羅領軍的祖文特斯和馬競這對上屆16強的冤家組合，這賽季於小組賽就要碰頭，兩隊彼此間的火花絕對是觀戰重點之一。
歐冠小組賽抽籤結果：
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第一檔次
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第二檔次
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第三檔次
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第四檔次
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A組
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巴黎聖日耳曼
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皇家馬德里
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布魯日
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加拉塔薩雷
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B組
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拜仁慕尼黑
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熱刺
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奧林匹亞克斯
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貝爾格勒紅星
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C組
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曼城
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頓內茲克礦工
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薩格勒布發電機
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亞特蘭大
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D組
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祖文特斯
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馬德里競技
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勒沃庫森
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莫斯科火車頭
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E組
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利物浦
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拿坡里
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薩爾茲堡紅牛
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亨克
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F組
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巴塞隆納
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多特蒙德
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國際米蘭
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布拉格斯拉維亞
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G組
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澤尼特
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本菲卡
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里昂
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萊比錫紅牛
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H組
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切爾西
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阿賈克斯
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瓦倫西亞
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里爾
歐冠小組賽分為8組，第一檔次的球隊分別是西甲冠軍巴薩、英超冠軍曼城、德甲冠軍拜仁、義甲冠軍祖文、法甲冠軍巴黎聖日耳曼、俄超冠軍澤尼特，外加歐冠冠軍利物浦和歐霸冠軍切爾西。
第二檔次球隊則有13屆歐冠冠軍皇馬、新科歐冠亞軍熱刺、上屆殺進4強的大黑馬阿賈克斯，剩餘的尚有西甲強權馬競、上屆德甲亞軍，小蜜蜂軍團多特蒙德、南義進攻足球代表–拿坡里、葡超冠軍本菲卡，以及烏克蘭聯賽霸主礦工。
第三檔次有：今夏大補強的3屆冠軍國際米蘭、上季西班牙國王盃冠軍的瓦倫西亞、法甲強權里昂、德甲勒沃庫森，還有從附加賽踢進會內賽的奧林匹亞克斯、布魯日、薩格勒布發電機、薩爾茲堡紅牛。
最後的第四檔次則有：土超的加拉塔薩雷、義甲新興強隊亞特蘭大、德甲新強權萊比錫紅牛、法甲的里爾、俄超的莫斯科火車頭、來自比利時的亨克、塞爾維亞聯賽的貝爾格勒紅星，以及來自捷克的布拉格斯拉維亞。
歐霸盃小組賽抽籤儀式將於今日晚間7點舉行，由愛爾達體育台轉播。
今年擔任抽獎嘉賓的是剛宣佈退休的荷蘭傳奇中場史奈德。（歐新社）