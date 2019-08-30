足球》歐冠小組賽抽籤結果出爐 巴薩又進死亡之組！

歐冠小組賽抽籤結果出爐（A到D組）。（法新社）

歐冠小組賽抽籤結果出爐（E到H組）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019–2020賽季歐洲冠軍足球聯賽小組賽抽籤儀式昨日正式舉行，32支進歐冠會內賽的球隊，共分成4個檔次，今年第一檔次由歐洲第1到第6大聯賽冠軍以及歐冠、歐霸衛冕軍擔任，其餘第2至4檔次則由球隊歐戰績分作為排序，西甲豪門巴塞隆納繼上賽季小組賽硬仗連連後，今年再度抽進死亡之組中。

抽籤結果顯示巴薩所處的F組明顯為3強鼎立的死亡之組，可能形成巴薩、多特和國米3搶2的局面，此外G組4支球隊實力相當沒有哪隊特別突出，出線情況尚難斷定，因此G組也是另類的死亡之組。

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外界普遍認為籤運最好的龍頭為C組的曼城，「藍月亮軍團」在這小組形成一方獨霸的局面，另3支球隊照陣容、實力來看是無法撼動到曼城的小組第一寶座，但球是圓的一切都要等踢了才知道結果為何。

此外相當受矚目的還有A組的大巴黎和皇馬抽在一起，兩大巨星雲集的豪門球隊對決，勢必會吸引眾多球迷目光，最後是C羅領軍的祖文特斯和馬競這對上屆16強的冤家組合，這賽季於小組賽就要碰頭，兩隊彼此間的火花絕對是觀戰重點之一。

歐冠小組賽抽籤結果：

第一檔次 第二檔次 第三檔次 第四檔次 A組 巴黎聖日耳曼 皇家馬德里 布魯日 加拉塔薩雷 B組 拜仁慕尼黑 熱刺 奧林匹亞克斯 貝爾格勒紅星 C組 曼城 頓內茲克礦工 薩格勒布發電機 亞特蘭大 D組 祖文特斯 馬德里競技 勒沃庫森 莫斯科火車頭 E組 利物浦 拿坡里 薩爾茲堡紅牛 亨克 F組 巴塞隆納 多特蒙德 國際米蘭 布拉格斯拉維亞 G組 澤尼特 本菲卡 里昂 萊比錫紅牛 H組 切爾西 阿賈克斯 瓦倫西亞 里爾

歐冠小組賽分為8組，第一檔次的球隊分別是西甲冠軍巴薩、英超冠軍曼城、德甲冠軍拜仁、義甲冠軍祖文、法甲冠軍巴黎聖日耳曼、俄超冠軍澤尼特，外加歐冠冠軍利物浦和歐霸冠軍切爾西。

第二檔次球隊則有13屆歐冠冠軍皇馬、新科歐冠亞軍熱刺、上屆殺進4強的大黑馬阿賈克斯，剩餘的尚有西甲強權馬競、上屆德甲亞軍，小蜜蜂軍團多特蒙德、南義進攻足球代表–拿坡里、葡超冠軍本菲卡，以及烏克蘭聯賽霸主礦工。

第三檔次有：今夏大補強的3屆冠軍國際米蘭、上季西班牙國王盃冠軍的瓦倫西亞、法甲強權里昂、德甲勒沃庫森，還有從附加賽踢進會內賽的奧林匹亞克斯、布魯日、薩格勒布發電機、薩爾茲堡紅牛。

最後的第四檔次則有：土超的加拉塔薩雷、義甲新興強隊亞特蘭大、德甲新強權萊比錫紅牛、法甲的里爾、俄超的莫斯科火車頭、來自比利時的亨克、塞爾維亞聯賽的貝爾格勒紅星，以及來自捷克的布拉格斯拉維亞。

歐霸盃小組賽抽籤儀式將於今日晚間7點舉行，由愛爾達體育台轉播。

今年擔任抽獎嘉賓的是剛宣佈退休的荷蘭傳奇中場史奈德。（歐新社）

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