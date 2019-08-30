晴時多雲

足球》雙星時代終結？ 范戴克力壓梅西、C羅奪歐足聯最佳球員

2019/08/30 12:27

范戴克拿下歐足聯最佳男子球員和最佳後衛，包下兩項大獎為最大贏家。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日歐足聯頒獎典禮和歐冠新賽季小組賽抽籤儀式共同舉辦，最後矚目的歐足聯最佳男子球員獎項，由利物浦的荷蘭中後衛范戴克（Virgil van Djik），力壓巴薩的梅西和祖文特斯的C羅奪得，此外歐足聯女子最佳球員則是由效力里昂的英格蘭後衛布隆澤（Lucy Bronze）所拿下。

布隆澤拿下歐足聯最佳女子球員獎項。（法新社）

在歐足聯最佳球員獎將評比上賽季球員在歐戰的表現，包括歐冠賽事和歐洲的國際賽，在此獎項的票選上，入圍最終3人名單的有巴薩的梅西、祖文的C羅，以及利物浦的范戴克，現年28歲的范戴克最終以總分305分，力壓梅西的207分以及C羅的74分成為新科歐足聯最佳球員。去年的得主是效力皇馬的克羅埃西亞中場莫德里奇（Luka Modrić）。

范戴克率領利物浦拿下上賽季的歐冠冠軍，並且在歐足聯國家聯賽盃拿下亞軍，再加上於賽場上出色的表現，不管是一對一防守、高空球解圍，還是鏟球攔截皆有上乘的表現，甚至於後場長傳前場的功夫更是一絕，拿下此大獎絕對是名符其實。

梅西上賽季幫助巴薩拿下西甲二連霸，並且拿下歐洲金靴獎以及歐冠盃射手王，雖有雙料金靴加身，但可惜沒能拿下歐戰冠軍，奪獎力度不及利物浦的范戴克。此外梅西生涯曾2度拿下此獎分別為2010–2011和2014–2015賽季，順便一提這兩個賽季巴薩皆奪下歐冠冠軍。

梅西雖沒拿下歐足聯最佳球員，但拿下最佳前鋒獎項。（法新社）

C羅上賽季幫助祖文拿下義甲8連霸，並且於歐聯盃帶領葡萄牙擊敗荷蘭拿下此賽是首屆冠軍，但依舊不敵范戴克對於球隊的整體貢獻。C羅生涯則3度奪下此獎項，分別是2013–2014、2015–2016和2016–2017，這三個賽季皆是由皇馬拿下歐冠冠軍。

C羅今年典禮沒能拿下任何獎項，但上賽季整體表現依舊相當出色。（美聯社）

除此之外還有頒發2018–2019歐冠各個位置的最佳球員獎項，分別是門將、後衛、中場和前鋒各一位，這項獎項則是以在歐冠賽場的表現作為評比。門將得獎者為利物浦的巴西門神：貝克（Alisson Becker），後衛部分毫無懸念為范戴克獲獎。

鎮守利物浦大門的貝克奪下最佳門將獎項。（美聯社）

中場最佳球員是上賽季於阿賈克斯表現非常出色，今夏以7500萬歐元轉隊至巴薩的荷蘭中場德榮（Frenkie de Jong）拿下，最佳前鋒則是以12顆進球榮登歐冠進球王且帶隊殺進4強，效力巴塞隆納的球王梅西。

年僅22歲的德榮拿下最佳中場獎項。（歐新社）

女子最佳球員票選最終3人名單皆是效力里昂的球員，里昂目前正處歐冠4連霸，在歐洲女子足壇創造皇朝，英格蘭後衛布隆澤擊敗另兩名隊友，挪威前鋒海格伯格（Ada Hegerberg）和法國中場亨利（Amandine Henry），拿下生涯首座歐足聯最佳女子球員獎項。

得獎名單：

獎項

得主

歐足聯最佳男子球員

范戴克

歐足聯最佳女子球員

布隆澤

2018–2019賽季歐洲最佳門將

貝克

2018–2019賽季歐洲最佳後衛

范戴克

2018–2019賽季歐洲最佳中場

德榮

2018–2019賽季歐洲最佳前鋒

梅西

由左至右為德榮、貝克、范戴克、歐足聯主席Aleksander Čeferin和梅西。（法新社）

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