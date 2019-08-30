美網》前球后哈勒普 爆冷不敵世界排名116名美國湯森

前球后哈勒普爆冷輸球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國網球公開賽女單第二輪，大會女單第4種子、前世界第一的羅馬尼亞哈勒普（Simona Halep），今天以6：2、3：6、6：7（4：7），爆冷不敵世界排名116名的美國選手湯森（Taylor Townsend），讓哈勒普的美網行再度提前打包。

《美聯社》報導，現年23歲的湯森贏球後，雙手高舉慶祝，這是她職業最重大的勝利。湯森開心落淚後表示，「這意義重大，是個很漫長的旅程。」她說，「我告訴自己這是個機會，沒有什麼可輸的。」

請繼續往下閱讀...

美國選手湯森。（今日美國）

湯森先前三次交手哈勒普都輸球，這場耗時2小時04分逆轉贏球，闖進大滿貫賽第三輪。湯森表示，「以前我和她對決時，我只想把球打進去，想著不要輸，但今天打球是為了贏球。」

哈勒普今年曾在溫網摘冠，去年則獲得法網冠軍，但美網是她在四大賽中表現最差的賽事，過去兩年美網都在首輪遭淘汰，今年美網只打到第二輪就輸球。

前球后哈勒普爆冷輸球。（今日美國）

此外，大會女單第六種子的捷克女將柯薇妥娃（Petra Kvitova），今天以4：6、4：6，意外不敵世界排名第88名的德國好手佩珂薇琪（Andrea Petkovic），柯薇妥娃也止步第二輪。

而大會第一種子日本球后大坂直美今以6：2、6：4，直落二擊敗波蘭好手蕾妮特（Magda Linette），闖進第三輪。

捷克女將柯薇妥娃。（歐新社）

德國好手佩珂薇琪。（歐新社）

日本球后大坂直美。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法