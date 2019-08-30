MLB》卡拉提尼雙響寫51年紀錄 小熊橫掃大都會緊咬國中龍頭

〔體育中心／綜合報導〕小熊與大都會3連戰最終場，卡拉提尼（Victor Caratini）棒打塞揚強投德葛隆（Jacob deGrom），單場繳出雙響砲灌進4分打點，再加上先發投手萊斯特（Jon Lester）繳出6局失1分的優質先發，小熊終場以4：1擊敗大都會，3連戰橫掃對手，與國聯中區龍頭紅雀的勝差縮小至1.5場。

卡拉提尼棒打塞揚強投德葛隆，單場繳出雙響砲灌進4分打點。（法新社）

大都會左外野手戴維斯（J.D. Davis）首局率先開砲，從小熊先發萊斯特手中擊出陽春砲，大都會先馳得點，而小熊卡拉提尼在2局上也回敬一發陽春砲扳平戰局。

請繼續往下閱讀...

大都會先德葛隆與萊斯特後4局互不相讓，呈現激烈的投手戰，直到7局上戰況才出現變化，德葛隆三振卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）後遭遇亂流，先是連續被布萊恩布萊恩（Kris Bryant）和巴耶茲（Javier Baez）敲出安打，隨後再被下一棒卡拉提尼狙擊，敲出打破僵局的驚天3分砲，助隊以4：1取得領先。卡拉提尼此役繳出3安猛打賞、單場雙響砲，打回球隊所有分數。

據《Stats By STATS》資料顯示，卡拉提尼單場從塞揚獎得主手中敲出2發全壘打，成為隊史自1968年「小熊先生」班克斯（Ernie Banks）後的第一人。

小熊牛棚接力守成，終結者金布瑞（Craig Kimbrel）完美關門，小熊終場以4：1贏球，金布瑞收下本季第13次救援成功，萊斯特喜迎第11勝。

大都會塞揚強投德葛隆先發7局飆出7K，被敲5支安打失4分，苦吞本季第8敗，防禦率上升至2.66，大都會近期也陷入6連敗低潮。

德葛隆。（美聯社）

萊斯特。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法