U18世界盃》陳柏毓好投、何恆佑猛打賞 台灣隊旗開得勝

台灣隊先發投手陳柏毓。（特派記者羅志朋攝）
〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃棒球賽今天開打，台灣隊靠著先發陳柏毓6局失1分好投，以及開路先鋒何恆佑單場3安2打點的表現，最後以4：1贏球，收下首場比賽勝利。
台灣隊全場有11支安打，何恆佑單場3安2打點最佳，林子豪、蔡佳諺2安1打點；巴拿馬全場則有3安打。
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陳柏毓先發6局用91球有58顆好球，被敲3安，投出4次三振、2次保送，失掉1分。林昱珉1局投2次保送無失分，余謙後援2局無失分，還飆出4次三振。
第九局
9局上，余謙讓對手三上三下，關門成功。
余謙後援2局飆4K無失分。（特派記者羅志朋攝）
台灣隊贏球。（特派記者羅志朋攝）
第八局
8局下，林政華敲二壘安打，蔡佳諺擊出左外野二壘安打，帶有1分打點。何恆佑敲安再打回1分。岳政華揮安，台灣隊攻占一、二壘。巴拿馬再度換Derek Arroyo後援。
何恆佑單場敲三安，打下兩分打點。（特派記者羅志朋攝）
8局上，林昱珉投保送後，台灣隊換余謙後援，先送出三振後，巴拿馬一壘跑者盜二壘失敗，余謙再送出三振，3出局，余謙化解危機。
余謙後援。（特派記者羅志朋攝）
第七局
7局下，林子豪敲二壘安打，林辰勳敲三、游方向滾地球，林子豪遭夾殺出局，打者上一壘。林吳晉瑋敲滾地球，林辰勳跑二壘時妨礙守備，變成雙殺，3出局。
7局上，台灣隊換左投林昱珉，一上來投出保送。他三振下一棒後，再讓第九棒PATTERSON VASQUEZ Jason Eduardo敲滾地球出局，但巴拿馬一壘跑者上到二壘。林昱珉讓A.蒙特羅敲滾地球出局，化解危機。
第六局
6局下，岳政華、鄭宗哲都敲滾地球出局，李灝宇遭三振，台灣隊三上三下。
6局上，A.蒙特羅敲安，陳柏毓三振第二棒Luis Tello，但他控球不穩，連投2次保送，讓巴拿馬1出局攻占滿壘。輪到J.岡薩雷茲打擊時，陳柏毓發生投手犯規，巴拿馬壘上跑者全推進一個壘包，因此三壘跑者回本壘得分。
巴拿馬跑者攻占二、三壘，J.岡薩雷茲敲滾地球出局，陳柏毓再送出三振，3出局。
第五局
5局下，林吳晉瑋敲安，林政華犧牲短打護送跑者上二壘。這時巴拿馬換投，由蘇亞雷斯（Noel Suarez）接替投球。蔡佳諺擊出投手前滾地球出局，何恆佑敲滾地球遭刺殺，3出局。
5局上，巴拿馬三上三下。
第四局
4局下，鄭宗哲敲二壘安，李灝宇遭三振。林子豪敲安帶1分打點。下棒林辰勳敲內野飛球遭接殺。林子豪遭牽制出局。
4局上，巴拿馬三上三下。
第三局
3局下，林吳晉瑋遭三振，林政華敲飛球出局。2出局後，蔡佳諺敲三壘安打。何恆佑敲右外野安打，帶有1分打點，台灣隊先馳得點。岳政華遭三振，3出局。
蔡佳諺擊出三壘安打。（特派記者羅志朋攝）
蔡佳諺擊出三壘安打。（特派記者羅志朋攝）
3局上，1出局後，Luis Tello敲滾地球，林子豪發生守備失誤。Jose Ramos敲滾地球，林子豪傳一壘刺殺。Luis Tello要衝三壘時，遭觸殺出局，形成另類三上三下。
第二局
2局下，台灣隊三上三下。
巴拿馬先發投手為J.賈西亞。（特派記者羅志朋攝）
2局上，巴拿馬J.岡薩雷茲（Julio Gonzalez）敲安，並盜上二壘。陳柏毓送出三振後，被下棒敲安打，巴拿馬1出局攻占一、三壘。陳柏毓及時穩定，連續解決兩人後，化解失分危機。
第一局
1局下，巴拿馬先發投手為J.賈西亞（Jorge Garcia）。何恆佑敲二壘安打，岳政華犧牲短打護送跑者到三壘，鄭宗哲敲左外野飛球遭接殺，何恆佑衝本壘遭觸殺，3出局。
何恆佑首局敲二壘安打。（特派記者羅志朋攝）
鄭宗哲。（特派記者羅志朋攝）
何恆佑首局敲二壘安打。（特派記者羅志朋攝）
1局上，林子豪發生接球失誤，巴拿馬首棒A.蒙特羅（Adrian Montero）上到一壘。陳柏毓連續解決三人，化解危機，讓對手留下三壘殘壘。
台灣隊先發投手陳柏毓。（特派記者羅志朋攝）
台灣隊先發投手陳柏毓。（特派記者羅志朋攝）
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賽前
〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃棒球賽今天開打，台灣隊首戰巴拿馬，地點在南韓釜山機張郡現代夢想園區主球場舉，台灣隊推出王牌投手陳柏毓先發。
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台灣隊先發打線：
1. 何恆佑 一壘
2. 岳政華 中外野
3. 鄭宗哲 游擊
4. 李灝宇 二壘
5. 林子豪 三壘
6. 林辰勳 捕手
7. 林吳晉瑋 指定打擊
8. 林政華 右外野
9. 蔡佳諺 左外野
先發：陳柏毓
台灣隊賽前熱身練習。（特派記者羅志朋攝）