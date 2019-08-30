U18世界盃》西班牙先發好投、防守秀美技 讓日本嚇出冷汗

日本隊首戰以4：2贏球。（圖片取自WBSC官網）

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃棒球賽今天正式開打，日本隊首戰意外陷入苦戰，前7局遭西班牙投手封鎖，西班牙隊甚至還上演美技守備，讓日本隊難以突破。日本隊直到第8局單局得4分逆轉戰局，日本隊終場以4：2贏球。

日本隊先發投手池田陽佑在第4局不穩，先後被敲2支安打後，西班牙2出局攻占一、二壘，R.費南德茲（Ruben Fernandez）敲出帶有2分打點的三壘安打，西班牙先馳得點。

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西班牙先發投手魯納（暫譯，Justin Luna）前6局投球僅被敲1安，完全封鎖日本隊攻勢。第7局下日本隊有著一、二壘有人的得分機會，武岡龍世敲左、中外野深遠飛球，被西班牙左外野Pol Rodriguez美技接殺，讓魯納投7局沒有掉分。

8局下西班牙換F.費南德茲（Frank Hernandez）後援，1出局後，代打宮城大弥內野安打，森敬斗敲滾地球出局，一壘跑者上二壘，坂下翔馬短打，西班牙捕手傳一壘發生失誤，讓日本隊攻占一、三壘。

日本隊這時開啟攻勢，韮澤雄也敲安追回1分、石川昂弥敲安帶有1分打點追平，遠藤成擊出2分打點的二壘安打，日本隊單局得4分逆轉戰局。最後日本隊以4：2驚險贏球。

西班牙先發魯納投7局用89球有51顆好球，僅被敲2安，送出2次三振、另有4次保送。

日本隊在8局下攻4分逆轉。（特派記者羅志朋攝）

西班牙惜敗。（特派記者羅志朋攝）

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