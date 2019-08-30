MLB》崔志萬致勝二壘安！「阿土伯」單季最多轟成空（影音）

〔體育中心／綜合報導〕光芒太空人之戰，兩隊今天你來我往，僅有5個半局沒有分數進帳，最終光芒隊靠著崔志萬的2分打點超前安，9：8，1分險勝太空人，避免遭到橫掃。

崔志萬敲出致勝安打。（法新社）

太空人隊先發葛蘭基（Zack Greinke）今天僅投5.2局就失掉5分，下場時取得勝投資格，卻被後援史密斯（Joe Smith）砸鍋，中斷他在太空人隊的4連勝。「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）在6局下擊出超前陽春彈，本季第25轟刷新生涯新高，結果迪文斯基（Chris Devenski）在第7局僅投0.1局就被打4支安打失掉3分，其中崔志萬超前比數的二壘安打最為致命，也把迪文斯基給打下場。

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葛蘭基主投5.2局失掉5分，中止他在太空人隊的4連勝。（今日美國）

第8局光芒隊再添保險分，9局下半太空人隊的首棒打者Abraham Toro敲出一發陽春彈，可惜太空人後續打者沒能延續攻勢，終場就以8：9，1分差吞下敗仗。

光芒隊這場比賽一共用7名投手完成這場比賽，其中僅有羅伊（Chaz Roe）主投0.1局無失分，太空人隊則是在葛蘭基下場後，派出4名投手，其中史密斯與迪文斯基都吞下救援失敗。

太空人隊打者艾圖維5打數2安打，敲出本季第25轟，創下生涯新高，三壘手Toro2打數1安打，選到3次保送敲出1轟，史普林格（George Springer）也有1轟貢獻。

光芒捕手德阿諾德（Travis d'Arnaud）今天5打數3安打，打回4分打點，崔志萬4打數2安打，米德斯、潘姆（Tommy Pham）與Eric Sogard都有單場兩安的演出。

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