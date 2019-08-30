棒球》張奕有意願打12強 建仔下月赴日觀察

張奕。（資料照，取自歐力士官網）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力歐力士的台灣右投張奕近來在一軍嶄露頭角，如今獲得列入12強台灣隊大名單中，也受到日本媒體關注；中職聯盟已詢問張奕的參賽意願，下月秘書長馮勝賢和12強牛棚教練王建民將會赴日觀察。

12強選訓會議昨天召開，總教練洪一中表示不會公布60人大名單，但包括旅美的王維中，以及旅日的王柏融、近來竄出的張奕，都會列入名單內。

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日媒《Sponichi Annex》今天特別報導張奕入選台灣隊12強大名單的消息，並指出他和王柏融都可能是擊敗日本隊的關鍵人物。歐力士球團則表示會等到台灣方面提出要求後，再來討論是否放人。

中職聯盟則已和張奕取得連繫，秘書長馮勝賢表示張奕對於參加12強賽有高度意願。馮勝賢和王建民結束到美國各地觀察球員的行程後，已預訂9月下旬到日職觀察投手狀況，張奕當然是鎖定目標之一。

張奕在8日奪下一軍首勝，也寫下日職史上首位在一軍奪勝投的育成野手新猷，他目前在一軍累計2勝1敗、防禦率5.19，目前在二軍調整狀況，有望下周重返先發陣線。

除了張奕，今年旅日投手還包括樂天宋家豪、羅德陳冠宇、西武郭俊麟及廖任磊、阪神呂彥青等人。目前出征南韓參加U18世界盃的王彥程，則剛和樂天簽下育成球員合約。

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