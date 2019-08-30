MLB》柳賢振連兩場投不滿5局爆7分 響尾蛇大勝道奇

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟防禦率王、道奇韓籍左投柳賢振上近日狀況低迷，上役面對洋基被打爆，而今天先發對戰響尾蛇再度被痛擊，連兩場狂失7分，道奇終場以5：11被響尾蛇逆轉。

柳賢振連兩場先發都投不滿5局失7分。（美聯社）

道奇首局靠著透納（Justin Turner）的高飛犧牲打先馳得點，隨後3局上再敲出帶有1分打點的左外野二壘安打，前3局取得3：0領先。

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柳賢振前3局僅被C.凱利（Carson Kelly）敲出安打，不過4局下陣腳大亂，投出觸身球後被艾斯科巴（Eduardo Escobar）敲安，捕手史密斯（Will Smith）發生捕逸形成二、三壘有人，佛羅雷斯（Wilmer Flores）適時敲出中外野二壘安打，一舉追回2分，阿米德（Nick Ahmed）再補上帶有追平分的右外野二壘安打。

柳賢振仍無法順利止血，再被瓦格斯（Ildemaro Vargas）敲安打回超前分，響尾蛇追到4：3反超，道奇5局上再靠席格的高飛犧牲打扳平。

艾斯科巴敲出本季第30轟。（今日美國）

不過響尾蛇火力已經甦醒，5、6兩局各灌3分，包括艾斯科巴的右外野3分砲，本季第30轟出爐，佛羅雷斯8局下再敲安添回1分，此役繳出3安猛打賞進帳3分打點。

透納9局上敲出陽春彈追分已經為時已晚，響尾蛇終場就以11：5大勝道奇，近期拉出一波4連勝，柳賢振苦吞本季第5敗，近期陷入3連敗低潮。

柳賢振前役對上洋基先發4.1局丟7分，今天則是4.2局挨10安失7分，另有4次三振和1次保送，防禦率從2.00漲至2.35。柳賢振連3場登板表現不佳，單月已狂失18分，防禦率高達5.82。

佛羅雷斯。（今日美國）

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