JWBL》日本女子職棒秋季聯賽即將開打！ 台灣雙姝盡力調整狀況

愛知Dione的曾琪皇冠盃熊本大賽。（愛知Dione提供）

〔體育中心／綜合報導〕日本女子職棒聯盟（JWBL）夏季聯賽最後一場比賽在8月22日結束，對戰組合是愛知Dione與京都Flora，在京都伏見桃山球場舉行。京都Flora隊遇上狀況極佳的先發投手里綾實，前6局只擊出零星安打，直到最後一局，擔任三、四棒的村松珠希與岩谷美里分別擊出安打串聯起攻勢，但還是沒能從里手中得到一分。終場里綾實以74球、無四死球，完封京都Flora隊。

愛知Dione本季在得分上一直有無法掌握機會的情形，先發投手持續穩定的表現，但打擊群卻經常無法有效得分，有不少場比賽以一分差戰敗。本場比賽中，京都隊的小西美加第一局的表現不穩，愛知隊總算掌握機會，串聯攻勢攻下兩分，隨後進入精彩的投手戰，雙方投手在接下來的局數都沒有再失分，最終愛知以2比0贏得這場比賽。

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「得分能力是我們的課題，我們針對這部分考慮了對策、也做了不少練習。」賽後總教練碇美穗子也提到愛知隊本季不擅長得分的問題，碇總教練表示，隊伍能否在秋季聯賽中能使用這些策略取勝的課題是今天比賽的重點。「雖然還有必須改善的地方，但能夠將練習成果與今天的勝利連結實在太好了。」

而對京都Flora隊來說，這場比賽久違在主場京都舉行，卻沒能讓在地球迷看到良好的表現。而下一次在京都進行的比賽，將是10月底的女王決定戰。已經取得春夏聯賽二連霸的京都Flora隊確定能在女王決定戰中出場。接下來即將在9月1日開幕的秋季聯賽中，京都Flora能不能找回本來的氣勢、將春夏秋三季冠軍帶回京都給球迷，將是一大看點。

秋季聯賽將於9月1日開幕。（愛知Dione提供）

本場比賽京都隊的謝鈺瀅、愛知隊的曾琪皆沒有上場。8月的比賽數較少，兩位選手僅在8月3日、8月4日兩天舉行的皇冠盃熊本大賽（Tiara Cup）中作為Lioness隊的選手一同出賽。為了能在即將到來的秋季聯賽中取得上場機會，目前將重點放在每日的練習，加緊腳步調整自身的狀況，目標是能在秋季聯賽及季後賽中放手一搏。

京都Flora的謝鈺瀅在皇冠盃熊本大賽時在Lioness隊。（愛知Dione提供）

秋季聯賽將於9月1日開幕，以關東地區球場為中心進行比賽，也就是埼玉Astraia隊的主場比賽。日本女子職業棒球第十年也將在秋季聯賽後進入尾聲，期待京都、愛知、埼玉三隊最精彩的表現。

秋季聯賽將於9月1日開幕。（愛知Dione提供）

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