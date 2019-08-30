MLB》派岱克好投助教士奪勝 巨人與季後賽漸行漸遠（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕教士先發投手派岱克（Chris Paddack）作客面對巨人，主投7局被敲5安，僅因挨1發陽春砲失掉唯一1分，再加上隊友馬格特（Manuel Margot）和黑吉斯（Austin Hedges）各都有全壘打貢獻，終場教士以5：3擊敗巨人，拿下4連戰首場勝利，派岱克則喜收本季第8勝。

派岱克主投7局失1分拿下本季第8勝。（美聯社）

3局上半，教士率先展開攻勢，由馬格特擊出中左外野方向的兩分砲，替球隊首開紀錄，接著明星一壘手哈斯默（Eric Hosmer）補上1分打點的二壘安打，教士此半局攻下3分大局。

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4局上半，再由先發第8棒捕手黑吉斯，瞄準一顆紅中失投球將球擊出左外野全壘打牆外，幫助教士在記分板上再添2分，教士取得5分領先。4局下半巨人旋即靠著貝爾特（Brandon Belt）擊出的右外野方向陽春彈追回1分。

貝爾特本場替巨人貢獻一發陽春砲。（美聯社）

巨人的反攻氣焰到比賽末段再度燃起，8局下半先是索拉諾（Donovan Solano）和Joey Rickard各敲1支安打攻占一二壘，接著貝爾特再拗到保送形成滿壘，「龍哥」朗格利亞（Evan Longoria）雖擊出雙殺打，但安全送回1名隊友。9局下半靠著代打上陣的沃特（Stephen Vogt）擊出的二壘安打再攻回1分，只可惜反撲無力，最終巨人依舊以3：5不敵教士。

派岱克7局失1分好投外，另還飆出8張老K，拿下本季第8場勝投，20歲新秀Andres Munoz後援1局失1分拿下生涯首次救援成功。巨人先發投手羅格里格茲（Dereck Rodriguez）投5局被敲8安，包括挨了2轟共失5分，苦吞本季第7敗。

巨人目前苦吞3連敗，戰績65勝68敗在國聯西區排名第3，國聯外卡排名則是一路下探到第7，落後第2的小熊有7場差，與季後賽看似漸行漸遠，要讓總教頭波契（Bruce Bochy）退休前再次體驗季後賽可得再加把勁。教士目前戰績62勝71敗，國聯西區排名第4，這賽季教士要打進季後賽的機率已是微乎其微。

羅德里格茲投5局失5分苦吞本季第5敗。（今日美國）

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