MLB》若穿越時空怎麼K掉打擊之神？強投薛哲稱有這兩招

薛哲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民王牌薛哲（Max Scherzer）近日接受《MASN》電視網記者查培爾（Alex Chappell）專訪，除暢談國民隊的近況外，也被問到了一個有趣問題，就是若時光倒流必須面對「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）的話，會如何應付他，而薛哲也在苦思後給出了兩個應對之道。

薛哲已經連續八季送出超過200K，幾乎就是當代最會三振的投手，查培爾因此在訪談中提供一項驚人數據，1941年威廉斯除創下0.406打擊率，成為史上最後一位四割男外，當年606個打席裡更只吞下了27次三振，成績令人咋舌。查培爾因此要薛哲假裝現在是1941年，想知道這位最會三振的國民王牌要是得面對威廉斯會在投球上做什麼準備。

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薛哲先是一陣苦笑，稱威廉斯可能是史上最偉大的打者，這是很難的問題。不過話鋒一轉提到，現在大家都在強調擊球仰角，當時威廉斯其實也一直強調要把球打高，意即若是自己可以解決現在的打者，應該也有辦法可以對付這位上古神獸。

此外，薛哲也提到，威廉斯曾在退休時說過自己很高興可以在滑球開始宰制聯盟的時候退休，「所以我可能會對他丟一些內角的卡特球（與滑球軌跡相似）吧，他可能就會很討厭這樣。」不過薛哲最後還是坦言，「但我還是不知道自己能三振他幾次。」

威廉斯（左）。（資料照，美聯社）

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