桌球》世界排名躍居第十 林昀儒這麼說

林昀儒今天世界排名正式躍居第十。（資料照，歐新社）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總九月份世界排名今天出爐，18歲合庫小將林昀儒在捷克公開賽冠軍加持下，從第13名躍居第10，再創生涯最佳，也是繼蔣澎龍、莊智淵之後，史上第3位躋身世界前十的台灣男子桌球選手。

對於首度進入世界十大高手之林，林昀儒說:「感覺還不錯！但是對手也越來越熟悉自己的球路，所以自己也要再加把勁，好好再加強加強﹗」

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38歲老將莊智淵在保加利亞公開賽闖進8強，世界排名也小升1名來到35名﹔28歲的陳建安八月份也頗有斬獲，保加利亞站晉級16強，捷克公開賽闖進正賽32強，排名從58回升至51，朝重返世界前五十邁進。

16歲小將馮翊新在保加利亞、捷克公開賽雖未能打進正賽，但積分也有進帳，排名從243大幅上升至201，再創生涯最佳。

男子組前6名沒有變動，依序為許昕、樊振東、馬龍、林高遠、張本智和、卡德拉諾，第7至9名則為波爾、梁靖崑及法爾克。

女子組方面，台灣一姐鄭怡靜八月份未出戰，排名從第9掉到第10名﹔陳思羽則小漲2名來到23名﹔鄭先知也小幅上升1名成為54﹔劉馨尹從106攀升至96名，追平生涯最佳。

台灣一姐鄭怡靜（右）八月份未出戰，排名從第9掉到第10名。（資料照，取自國際桌總官網）

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