足球》亞洲大學足球錦標賽9月開踢 台灣隊首場戰澳門

2019亞洲大學足球錦標賽將於9月17日在台南登場，共有12支國際代表隊參賽。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕2019亞洲大學足球錦標賽將於9月17日至28日在台南登場，共有12支國際代表隊參賽。台灣隊首場戰事將於9月18日下午3點半對上澳門隊。比賽採索票進場。

南市府今天下午在永華市政中心與亞洲大學足球聯盟韓籍會長卞錫華、台南市體育總會、台灣隊選手召開記者會，並歡迎大家來台南看球、享用美食。市長黃偉哲表示，盼大家來台南都能夠享受到最好的服務，一方面發揮球技，一方面帶動整體的這個足球發展，能讓這個世界上最普遍、最受歡迎的運動球類能夠在台灣更加茁壯、成長。

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由台南市政府主辦的「2019亞洲大學足球錦標賽」自9月18日起至9月26日止，於台南市立田徑場、台南市立足球場開踢，來自12支國際代表隊參賽，歡迎所有市民把握難得機會前來觀賽。

南市體育處表示，台灣隊首場戰事將於9月18日下午3點半在台南市立田徑場對上澳門隊，我國代表隊由曾效力國家代表的潘文傑、陳威全領軍，帶領U19及U23青年代表隊選手共同組成，9月20日於大億麗緻酒店辦理開幕晚會。

體育處表示，台南是台灣足球運動發展重鎮，三級球隊（國小、國中、高中）歷年來在台灣各級比賽成績表現突出，更是台灣各級代表隊選手孕育的搖籃。這次賽事除贈票給南市各機關團體，也提供免費索票，有興趣的民眾可前往索票地點索票，進場觀賽。

2019亞洲大學足球錦標賽將於9月17日在台南登場，共有12支國際代表隊參賽。（記者蔡文居攝）

市體育處表示，索票時間：9/5至9/26上午8時至下午5時（以各場域開放時間為準），相關訊息可洽官網。

索票地點：

1.臺南市各區區公所

2.臺南生活美學館

3.臺南市圖書館

4.臺南文化中心

5.歸仁文化中心

6.新營文化中心

7.台江文化中心

8.臺南火車站旅遊服務中心

9.臺南航空站旅遊服務中心

10.安平旅遊服務中心

11.高鐵臺南站旅遊服務中心

12.左鎮月世界旅遊服務中心

13.新營火車站旅遊服務中心

14.無米樂旅遊服務中心

15.元埤旅遊服務中心

16.大億麗緻酒店

17.夏都城旅酒店

18.台糖長榮酒店

19.永華運動中心

20.臺南市體育總會

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