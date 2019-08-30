中職Live》 陳韻文連3K完美收尾 統一10：6力退桃猿

第九局

九局下，陳韻文連續K掉廖健富、邱丹、林立。統一10：6力退桃猿。

九局上，一出局後，林祖傑選到保送，下一棒林祐樂再敲安，統一攻佔一二壘。林靖凱敲出雙殺打，三出局。

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第八局

八局下，桃猿三上三下。

八局上，吳桀睿二壘方向滾地球，郭嚴文演出美技刺殺。下一棒黃恩賜選到保送，接著成功盜上二壘，下一棒蘇智傑選到保送，統一攻佔一二壘。高國慶深遠飛球遭接殺但成功推進二壘跑者，下一棒鄭鎧文遭三振，三出局。

第七局

七局下，廖健富先敲安、陳晨威遭觸身球保送，林立中間方向安打帶有1分打點，下一棒藍寅倫再補上一支安打，桃猿無人出局形成滿壘，林泓育本壘上方飛球遭接殺，三壘跑者邱丹遭夾殺，下一棒陳俊秀滾地球出局。

陳晨威遭觸身球擊中、腳傷退場。（記者陳志曲攝）

陳晨威遭觸身球擊中、腳傷退場。（記者陳志曲攝）

劉軒答觸殺跑者化解危機。（記者陳志曲攝）

七局上，一出局後林安可選到保送，林祖傑遭三振，林祐樂補上安打，統一攻佔一二壘，林靖凱敲出滾地球，一壘跑者遭封殺。三人出局。

第六局

六局下，桃猿三上三下。

六局上，林祐樂率先敲安、攻佔一壘，林靖凱犧牲短打將跑者送至二壘，吳桀睿接著敲出中間方向安打、統一攻佔一三壘，黃恩賜補上帶有1分打點的安打，下一棒蘇智傑再敲安，統一再添1分。高國慶敲出高飛球遭接殺，三壘跑者則遭右外野手藍寅倫長傳阻殺在本壘。

吳桀睿猛打賞表現不俗。（記者陳志曲攝）

吳桀睿猛打賞表現不俗。（記者陳志曲攝）

廖健富將黃恩賜觸殺於本壘前。（記者陳志曲攝）

第五局

五局下，林承飛率先敲安、廖健富選到保送，下一棒陳晨威再補上一安，桃猿無人出局攻佔滿壘。下一棒林立轟出右邊方向全壘打，桃猿追成5：8。

林立敲出滿貫全壘打。（記者陳志曲攝）

林立敲出滿貫全壘打。（記者陳志曲攝）

林立敲出滿貫全壘打。（記者陳志曲攝）

五局上，統一三上三下。

第四局

四局下，林泓育一上場就敲出陽春砲，桃猿追成1：8。

林泓育敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

林泓育敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

四局上，一出局後捕手林祐樂敲出陽春砲，獅隊拉開為5分領先。兩出局後吳桀睿靠著失誤站上一壘，下一棒楊家維敲出帶有一分打點的二壘安打，統一再添1分，不過他疑似在跑壘過程中發生扭傷、隨後先行退場休息，統一換上代跑黃恩賜。下一棒蘇智傑敲出兩分砲，本季第24轟出爐，同時也將對方先發投手王溢正打退場。

統一獅林祐樂敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

統一獅楊家維腳傷退場。（記者陳志曲攝）

統一獅楊家維腳傷退場。（記者陳志曲攝）

蘇智傑開轟。（記者陳志曲攝）

蘇智傑開轟。（記者陳志曲攝）

第三局

三局下，廖健富遭觸身球保送，不過下一棒陳晨威擊出雙殺，形成兩出局。林立敲出右外野方向安打，但藍寅倫沒有延續攻勢，滾地球遭刺殺。

廖健富遭觸身球擊中。（記者陳志曲攝）

三局上，統一三上三下。

第二局



二局下，陳俊秀一上場就敲安、攻佔一壘，不過猿隊沒能延續攻勢，郭嚴文、朱育賢都吞K，林承飛滾地球出局。

二局上，一出局後林靖凱、吳桀睿連續安打攻佔一二壘，楊家維擊出滾地球，一壘跑者遭封殺，接著楊家維盜上二壘，輪到蘇智傑打擊，他擊出滾地球遭刺殺。

第一局

一局下，一出局後林立敲中外野方向安打，下一棒藍寅倫深遠飛球遭接殺。第四棒林泓育遭三振，桃猿留下殘壘。

一局上，首棒林靖凱就選到保送、吳桀睿補上一支二壘安打，統一先馳得點1：0領先。王溢正接著K掉楊家維、不過隨後又保送了蘇智傑。下一棒高國慶本壘後方飛球遭接殺。兩出局後，鄭鎧文擊出三分砲，統一取得4：0領先。

統一獅吳桀睿敲出安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

統一獅鄭鎧文敲出三分全壘打。（記者陳志曲攝）

統一獅鄭鎧文敲出三分全壘打。（記者陳志曲攝）

統一獅鄭鎧文敲出三分全壘打。（記者陳志曲攝）

兩隊先發打線

統一7-ELEVEn獅

1.林靖凱 2B

2.吳桀睿 DH

3.楊家維 3B

4.蘇智傑 LF

5.高國慶 1B

6.鄭鎧文 CF

7.林安可 RF

8.林祖傑 SS

9.林祐樂 C

先發投手：林子崴

統一獅先發投手林子崴。（記者陳志曲攝）



Lamigo桃猿

1.陳晨威 CF

2.林立 3B

3.藍寅倫 RF

4.林泓育 DH

5.陳俊秀 1B

6.郭嚴文 2B

7.朱育賢 LF

8.林承飛 SS

9.廖健富 C

先發投手：王溢正

Lamigo桃猿先發投手王溢正。（記者陳志曲攝）

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