張育成先發戰光芒 今日賽事預告與轉播

張育成（中）。（資料照，今日美國）

自由體育為您現上今日精彩賽事預告與轉播時間！

大聯盟有兩場賽事轉播，首先是印第安人作客光芒，台將張育成昨天繳4支2，目前打擊率2成67，今天再度先發，會有什麼表現球迷千萬別錯過。另外天使迎戰紅襪，由左投蘇亞雷斯（Jose Suarez）先發掛帥，紅襪則推出艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）。

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中職部分兩地開戰，有兩位洋將在一軍首度登板。中信兄弟作客新莊球場與富邦悍將繼續進行系列戰，富邦洋投班華德在一軍初登板，將面對近三戰拿下兩勝的土投廖乙忠；另一邊則是Lamigo桃猿迎戰統一獅，推出在一軍首度亮相的洋投多猛，來與統一瑞安在桃園球場正面交鋒。

美國網球公開賽也將繼續進行第三輪賽事，西班牙「蠻牛」要來面對南韓好手政炫；話題人物「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）將迎戰俄羅斯非種子黑馬盧布列夫；第6種子A.茲維瑞夫也將出賽，要來爭奪16強門票。

MLB

7：00 印地安人 vs. 光芒 FOX體育2台

10：00 紅襪 vs. 天使 FOX體育2台

日職

17：00 日本火腿 vs. 樂天 FOX體育2台

中職

17：05 中信兄弟 vs. 富邦悍將 momo綜合台

地點：新莊棒球場

17：05 統一獅 vs. Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

地點：桃園棒球場

美網

23：00 第六天 FOX體育、FOX體育3台

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