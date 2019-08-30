中職Live》岳東華攻守俱佳 下半季中信新莊客場首度贏球

第九局

兄弟岳東華。（記者王藝菘攝）

富邦換上王尉永登板，兩人出局後彭政閔掃出二壘安打，岳東華接著擊出三游方向穿越安打送恰恰回本壘得分。下半局李振昌登板關門，三振掉林哲瑄賞富邦三上三下，結束富邦最後攻勢，成功關門，終場中信兄弟4：2擊敗富邦悍將。

第八局

兄弟投手陳柏豪。（記者王藝菘攝）

富邦悍將更換投手，林羿豪登板。黃鈞聲擊出左外野方向落地安打上一壘，王勝偉犧牲觸擊成功推進跑者上二壘，不過留下殘壘。下半局中信兄弟換投，陳柏豪登板，賞富邦三上三下。



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第七局

上半局三上三下。

下半局高國麟率先打破沉默，掃出平飛一壘安打，不過留下殘壘。

第六局

上、下半局皆上演三上三下。

第五局

黃鈞聲、王勝偉接連掃飛球遭接殺出局，吳東融敲安上一壘，不過盜壘失敗，集滿三人出局。下半局富邦悍將一樣遭三上三下。

第四局

王威晨先掃平飛安打上壘，陳子豪再補穿越安打，下一棒林智勝先掃高飛犧牲打再度扳平戰局，接著彭政閔掃三壘方向車布邊安打上壘，岳東華再補高飛犧牲打助中信再下1分首度超前比數。

下半局首名打者林哲瑄掃出左外野方向平飛球，不過遭岳東華美技接殺，沒收可能的二壘安打。高國麟掃出落在全壘打牆上的二壘安打，不過最後仍留下殘壘。

第三局

上半局羅力再度賞中信三上三下。下半局胡金龍敲出落在全壘打牆上的長打上二壘，過最後留下殘壘。

第二局

高國麟擊出全壘打。（記者王藝菘攝）

首名打者林智勝開轟，掃出陽春全壘打一棒追平比數。下半局高國麟回敬一發差點超過外野觀眾席大號全壘打，再度超前比數。

兄弟林智勝擊出全壘打。（記者王藝菘攝）

第一局

羅力率先登板，面對中信開路先鋒吳東融就讓打者揮棒落空三振出局，並賞中信兄第三上三下。下半局雙方纏鬥許久，開路先鋒高孝儀先是敲內野安打上壘，經過電視輔助判決後改判出局，下一棒楊晉豪掃中間方向穿越二壘安打，接著胡金龍掃內野安打經過電視輔助判決後出局，形成二壘有人、2出局。接著林益全掃出中間方向穿越安打上一壘，也讓隊友跑回本壘得分，富邦悍將先馳得點。

一壘審楊崇煇。（記者王藝菘攝）

兄弟先發投手赫猛。（記者王藝菘攝）

富邦先發投手羅力。（記者王藝菘攝）

兩隊先發陣容

中信兄弟

1.吳東融 2B

2.王威晨 3B

3.陳子豪 RF

4.林智勝 1B

5.彭政閔 DH

6.岳東華 LF

7.張志豪 CF

8.黃鈞聲 C

9.王勝偉 SS

投手：赫猛

富邦悍將

1.高孝儀 RF

2.楊晉豪 2B

3.胡金龍 LF

4.林益全 DH

5.林哲瑄 CF

6.范國宸 1B

7.高國麟 3B

8.戴培峰 C

9.李宗賢 SS

投手：羅力

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