MiLB》「我的人生全毀了」光芒投手滅門悲劇後首發聲

畢文斯事發後po文緬懷家人。 （圖片取自Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕效力光芒隊2A的投手畢文斯（Blake Bivens）日前遭遇家庭悲劇，他的岳母、妻子以及兒子被發現陳屍在家中，而據傳痛下毒手的是畢文斯妻子18歲的弟弟，警方目前已將以第一級謀殺罪的嫌疑犯身分逮捕。

悲劇發生後畢文斯也在總教練的陪同下回到維吉尼亞的家中，今日稍早他打破沉默在社群軟體發文緬懷摯愛的家人寫道：「我的心在兩天前已化成灰，我知道我的人生都毀了，我和家人們所經歷的苦痛令人難以承受且難以用言語陳述，一想到未來沒有他們我就忍不住顫抖。」

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他在文中稱妻子艾蜜莉是這個世界上最好的妻子與母親，「是你讓我能成為現在的我，謝謝你連我的缺點都一起深愛著。你將我們的寶貝兒子帶到這個世界，讓我們的家庭完整，你的愛心與善良改變了許多人的生命，當然也包括我的。」

而對於只有14個月、還來不及長大的兒子，畢文斯則寫道，「我親愛的小男孩，爸爸好愛你，現在你不在我身旁，簡直讓我不能呼吸。你出生那刻，我才明白愛是什麼，我願意為你赴湯蹈火。你徹底改變了我的人生，我好想要到天堂再抱抱你和媽媽，我很高興你現在跟曾祖母都在一起了，她們會好好照顧你的，這個世界不配擁有你和媽媽，因為你美好得讓人難以理解透徹。」

除此之外，畢文斯也在文末感謝所有家人、朋友以及球團在這段期間給予他的支持。「我不清楚自己的下一步會是什麼，雖然現在還看不到，但我知道上天已經為我安排好計畫。」

畢文斯事發後po文緬懷家人。 （圖片取自Instagram）

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