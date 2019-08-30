格鬥》被美國人歧視、霸凌！ 台灣格鬥王一打四打跑歹徒

吳仲凱。（格鬥協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣主辦的格鬥新賽事「WOTD-ETD」（龍爭虎鬥），第二站將於明天在台北體育館舉行。台灣選手「影子」吳仲凱將在職業賽中遭遇菲律賓選手瓦格拉（Jason Vergara）。

24歲的吳仲凱甫今年在加州格鬥職業賽（California Cage Wars）拿下145磅冠軍腰帶，同時獲得Dave Camarillo肯定，升級為紫帶，戰鬥技術更加全面。

請繼續往下閱讀...

吳仲凱生涯在職業賽拿下3勝0敗，出生在美國的他，求學過程中遭到歧視，甚至被霸凌，才決定練武術防身，因此練就一身武藝。

他回憶，「以前喜歡打籃球，但體能和身材都不及美國人，成為被嘲笑的對象，加上華人在學校很常被歧視，都會被同學欺負；有一次有人拿籃球砸我，我也反擊，最後被一群人圍毆，告訴家人也束手無策，因此決定練武術，除了保護自己，也能保護家人。」

吳仲凱（右）期盼發揮台灣謙遜的精神。（記者廖聿偉攝）

吳仲凱剛開始接觸柔術，之後才學習泰拳，靠著天賦和努力，很快就成為格鬥高手，他表示，「有一次媽媽手機在餐廳被偷，我們利用定位功能找到手機，但對方堅持不還，最後跟4個美國人扭打一團，最後我一個打敗全部，才順利取回手機。

但吳仲凱內心不愛打鬥、鬧事，他上場之前習慣雙手合十，用最謙虛的心態面對比賽，也堅持不刺青，不口出惡言。他強調，「我希望發揮台灣人謙遜、不驕傲的特質，即使身懷絕技，也不隨便表露；而刺青似乎已成為格鬥選手的代名詞，但我不認為一定要刺青才能凸顯霸氣，場上的實力才是最重要。」

吳仲凱（右）內心不愛打鬥、鬧事，上場之前習慣雙手合十，用最謙虛的心態面對比賽。（格鬥協會提供）

吳仲凱出拳速度快，且善於做假動作，讓對手防不勝防，因此有了「影子」的綽號。他笑說，「有一次比賽結束，粉絲跟我說你動作好快，像一個影子一樣，我很喜歡這個封號，覺得很帥。」

個性低調有想法的吳仲凱，最喜歡的偶像是蝙蝠俠，他說，「我在格鬥場上就像蝙蝠俠一樣，擂台上的人都是超級英雄，我雖然沒有超能力，但利用智慧和勇氣，來擊敗對手。」

已經拿過金腰帶的吳仲凱表示，「最大目標是站上最高等級賽場奪冠，我想告訴全世界，華人就算身體素質不出色，但還是能拿下冠軍，格鬥不只是靠蠻力，技巧和智慧都要兼具。」

生涯有沒有遇過最強大的對手？吳仲凱說，「在這個世界上我不畏懼任何人，除了媽媽之外，因為他兇起來像雷公，但平常就像一個棉花糖一樣溫柔。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法