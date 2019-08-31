MLB》驚奇年卻創生涯最難堪紀錄 柳賢振怎麼了？

柳賢振。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力道奇隊的韓國投手柳賢振今年投出生涯年，目前還暫居大聯盟防禦率王，但他昨役面對響尾蛇4.2局被打10支安打失掉7分，近三場比賽狂失分的表現創下空前的難堪紀錄，也讓許多媒體開始關注他的投球問題。

柳賢振在8月中旬過後表現簡直判若兩人，最近三場比賽合計14.2局裡，失掉18分，而在這三場比賽之前，柳賢振出賽22場、142.2局裡，只失掉23分責失分，當時成績為12勝2負，防禦率1.45，是塞揚獎的熱門人選之一。

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但他在8月17日面對勇士隊就挨兩轟且在5.2局失4分、苦吞將近兩個月來第一次敗投，下一場面對洋基則在4.1局挨了3發全壘打狂瀉7分，昨天與響尾蛇一役也是在4.2局就丟7分。根據《韓聯社》報導，柳賢振生涯從未連續三場先發失掉超過4分，且也從未連續兩場比賽都狂失超過7分，這段期間的表現讓他寫下生涯最糟糕的紀錄。

《韓聯社》指出，柳賢振並非強力投手，能靠球威解決打者，他非常倚靠控球，所以犯錯的空間很少，而近期的低潮應與卡特球與變速球的威力不再能誘使打者出棒有關，加上他目前已出賽157.1局，是他自2013年菜鳥年後的生涯新高，受傷後幾乎從未有如此多局數的負荷量，疲勞問題應該也是元凶之一。

《韓聯社》同時寫道，道奇連續兩年都在世界大賽鎩羽而歸，本季牛棚表現又大起大落，他們會非常需要柳賢振迅速趕快找回身手。

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