中職》蘇智傑追平布雷紀錄 獅隊3轟克服「地獄桃園」

統一獅鄭鎧文（中）與蘇智傑（左）都有貢獻全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕統一獅隊踢館本季勝率不到1成的桃園球場，全場火力全開，狂轟3發全壘打，終場以10：6戰勝「地獄客場」，近8戰奪6勝，吞敗的桃猿遭龍頭中信拉開勝差至2.5場。

統一獅蘇智傑。（記者陳志曲攝）

獅隊本季在桃園平均每戰攻不到4分，今打線大爆發，首局就靠鄭鎧文回歸首轟攻4分大局，4局上林祐樂、蘇智傑雙轟再進帳4分，其中蘇智傑單月9轟，追平2007年傳奇洋砲布雷於7月締造的隊史紀錄，單場3支2，進帳3分打點，獲選單場MVP。

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蘇智傑近4戰4轟，他認為關鍵在最近比較不揮壞球，迫使對方要投好球給他，不投就是保送，昨役他也選了2次保送上壘。

統一獅先發投手林子崴亂流退場。（記者陳志曲攝）

隊友4局8分的火力支援，獅隊先發林子崴卻沒把握良機品嚐相隔2年的勝投滋味，前4局僅掉1分的他，依然過不了第5局的坎，開局就讓3人上壘，再挨林立滿貫砲後退場，本季3場先發都在4局中途退場。

代總教練劉育辰認為，林子崴投球內容和進壘點不錯，只是球質較輕，面對重砲雲集的桃猿要避免堆壘包，「真的很可惜！沒有那支會讓他投滿5局。」

Lamigo桃猿林立（中）敲出滿貫全壘打。（記者陳志曲攝）

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