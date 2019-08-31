MLB Live》張育成選球眼大開獲保送 光芒4：0印地安人

第八局

張育成第3打席面對光芒後援投手普奇（Colin Poche），連看了4顆壞球選到四壞球保送上壘，但下一棒林多（Francisco Lindor）擊出雙殺打，攻勢瞬間瓦解。

第七局

前6局無失分的印地安人先發投手畢伯（Shane Bieber）該局出現亂流，米德斯（Austin Meadows）、德阿諾德（Travis d'Arnaud）連續敲安，雖然三振掉了崔志萬，但仍被賈西亞（Avisaíl García）擊出游擊方向穿越滾地安打，光芒先馳得點。

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印地安人換投後仍無法止血，阿奇拉（Jesus Aguilar）隨後補上一發左外野3分砲，本季第10轟，光芒以4：0領先印地安人。

第五局

張育成第2打席遭到魯伊特三振。印地安人外野手奈昆5局下接殺Joey Wendle所擊出的左外野深遠飛球，導致右膝受傷，隨即搭上有擔架的救護車離開球場。



第二局

培瑞茲（Roberto Pérez）和奈昆（Tyler Naquin）2人出局後連續敲出安打，攻佔二三壘，張育成首打席面對光芒投手魯伊特（Austin Pruitt），敲出二壘滾地球遭到刺殺出局，無法助隊先馳得點。

賽前報導

張育成昨在印地安人有雙安演出，他對老虎擔任先發6棒三壘手，4局敲安上壘，雖在隊友安打後全力衝本壘遭阻殺，仍展現拚勁，7局再靠腳程跑出內野安打。印地安人終場2：0贏球。

有趣的是，印地安人完成3連勝橫掃，賽後搭乘巴士到機場準備作客光芒，張育成卻發生「上錯車」糗事。張育成臉書粉絲團提到，球隊巴士有兩輛，他以為菜鳥都要坐第一輛，讓資深球員坐第二輛，結果上車後才發現他是唯一的球員，其他都是教練和工作人員，也讓他直呼：「好害羞。」

印地安人先發打線

1. Francisco Lindor SS

2. Oscar Mercado CF

3. Carlos Santana 1B

4. Yasiel Puig RF

5. Jason Kipnis 2B

6. Franmil Reyes DH

7. Roberto Perez C

8. Tyler Naquin LF

9. 張育成 3B

先發投手：Shane Bieber

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