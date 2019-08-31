MLB》天使27歲左投意外暴斃 官方驗屍報告今出爐

天使左投史卡格意外逝世。（資料照，美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕天使27歲左投史卡格（Tyler Skaggs）7月初驚傳在飯店裡房間驟逝，突如其來的噩耗震驚各界，今天公布驗屍報告，死因為服用過量的藥物及酒精，導致昏迷時遭嘔吐物阻塞呼吸道窒息身亡。

史卡格去年季後才和愛妻結婚，準備要在美國時間7月13日要滿28歲的他，卻意外在入住的飯店逝世，得年27歲，天使原定作客遊騎兵的比賽也因此延期，球迷與大聯盟各界都同聲哀悼。

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史卡格本季繳出7勝7敗、防禦率4.29的成績，兩天前才在面對運動家的比賽登板先發。

當地法醫室經過兩個月的調查，今天公布史考格的死因為嘔吐物阻塞呼吸道窒息身亡，體內則被驗出酒精反應，以及強效類鴉片止痛劑「Fentanyl」和阿片類藥物「oxycodone」，三者都服用過量，而上述兩種藥物都被列入大聯盟的禁藥清單內。

驗屍報告出爐後，天使球團對此也發出新聞稿，史卡格永遠是球隊的一份子，對於他的死因深感悲痛，會全力配合警方的調查。史卡格家人稍早也在聲明中表示，對於史卡格的死因感到傷心，但也質疑為何他能拿到這些管制藥物，恐怕有球團員工涉入，希望警方能繼續調查，找出提供藥物的幕後黑手。

天使全隊在場上哀悼史卡格。（資料照，法新社）

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