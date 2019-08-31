NBA》林書豪去CBA 美媒盤點這些大咖球星卻還在找新東家

厄文和杜蘭特傳合力說服籃網簽下安東尼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場已進入冷卻期，在NBA闖盪9年的台裔後衛林書豪，下季將轉戰中國CBA加盟北京首鋼，不過仍有不少好手待價而沽，等待球隊招手，近日美媒盤點了包括「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）在內、目前尚未找到新東家的幾位大咖球員。

新球季再過一個月就要開打，各隊陣容幾近完備，美媒《Sun Sentinel》近日盤點了目前所剩的幾位大咖自由球員，點名克勞佛德（Jamal Crawford）、「神經刀」JR史密斯（JR Smith）、「單打喬」強森（Joe Johnson）、諾亞（Joakim Noah）和「甜瓜」安東尼。

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被美媒點名的這5人之中，38歲的7屆全明星球員的「單打喬」強森，在拿下了三對三「Big3」聯盟MVP後，吸引了數支球隊的興趣，包含快艇隊、公鹿隊、金塊隊以及鵜鶘隊，被看好重返NBA。

強森有望重返NBA。（資料照，法新社）

克勞佛德曾三度奪得最佳第六人，上季他效力太陽，出賽64場，場均有7.9分、3.6助攻，他更在今年4月10日出戰獨行俠轟下生涯新高51分，39歲的他，身手依舊了得。

去年遭騎士釋出成為自由球員的後衛JR史密斯，雖然一度傳出他可能會到洛杉磯湖人，不過最後卻不了了之，日前傳出他拒絕CBA江蘇隊報價，似乎仍想留在NBA等機會。

前騎士冠軍後衛JR史密斯傳拒絕CBA江蘇隊的報價。（資料照，美聯社）

這5人中最大咖的「甜瓜」安東尼上季與火箭分道揚鑣後，至今仍是找不到新東家，不過他最近傳出參加前東家尼克在哥倫比亞大學辦的5對5非正式訓練，而昨《The Athletic》記者也爆料，籃網在當家兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）都在努力說服球隊能簽下他，加上前鋒錢德勒（Wilson Chandler）因藥檢未過，下賽季得被禁賽25場，傳出有意簽下甜瓜。

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