籃球》曾批「放棄說」是胡扯！ 暴龍記者撰文祝福林書豪

林書豪轉戰中國CBA延續職籃生涯。（資料照，圖片取自微博）





〔體育中心／綜合報導〕NBA台裔後衛林書豪確定轉戰中國CBA北京首鋼隊，曾批評豪小子「放棄說」的暴龍隊隨隊記者史密斯（Doug Smith），日前撰文送上祝福，很開心能看到林書豪延續職籃生涯。

林書豪日前在返台行程的分享會上，談到自己在自由市場面臨的困境，流淚表示：「人生好難」、「好像被NBA放棄」，暴龍隊隨隊記者史密斯撰文反駁林書豪，以「NBA真的放棄林書豪了嗎？這根本胡扯」為標題，他強調並不是要詆毀林書豪，而是做為少數的亞裔球員，勇闖NBA成為很多人的榜樣，絕對足以得到尊重，「他在NBA得到很多機會，證明自己做為一名球員的價值。」

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林書豪雖然最終仍未受到NBA球隊的青睞，確定選擇轉戰中國CBA，史密斯也在《多倫多星報》撰文恭喜林書豪找到新的工作，而且薪水還不錯，可以繼續他的職籃生涯，為他感到開心。

史密斯也提到，林書豪在NBA打滾了9年，出賽過近500場比賽，他為此投入了許多心血和汗水，但這美好的一切總有一天會結束，樂見林書豪能夠了解到，開闊心胸去接受無法回到NBA不代表籃球生涯就會因此結束，可以到亞洲、歐洲或俄羅斯等地繼續打球，「很高興他做到了。」

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