MLB》轉隊後更勇猛！ 卡斯泰拉諾斯雙響助小熊咬傷釀酒人（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕小熊主場迎戰外卡競爭對手釀酒人，小熊靠著季中交易大限找來的外野手，卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）單場雙響砲的助拳下，再加上先發投手昆塔納（Jose Quintana）5.2局無失分的優異表現，終場小熊以7：1戰勝釀酒人拿下近期的4連勝。

卡斯泰拉諾斯單場擊出兩發全壘打，貢獻4分打點。（歐新社）

卡斯泰拉諾斯從老虎轉來小熊後，出賽27場打擊率高達3成57，另敲出11轟，生涯有過6度單場雙響砲的表現，其中本季兩度有此優異的表現，皆是身披小熊球衣時所達成，卡斯泰拉諾斯來到小熊後不只站穩先發右外野，更場場擔任重要的第2棒角色，適時地替球隊建功。

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本場比賽1局下半小熊率先展開攻勢，卡斯泰拉諾斯用一發兩分彈替球隊首開紀錄。2局下半投手昆塔納「自己的分數自己打」，在二壘有人的情況下擊出中左外野方向的二壘安打，替自己賺進1分打點，接著又是卡斯泰拉諾斯的棒子建功！再用一發遠達422英尺的左外野方向兩分砲，幫球隊追加分數，讓小熊暫以5：0領先。

昆塔納不只繳出5.2局0失分好投的成績單，更擊出帶有1分打點的長打。（歐新社）

之後兩隊在計分板上一路掛蛋到7局下半，小熊的卡拉提尼（Victor Caratini）擊出帶有1分打點的二壘安打再度拉開比分差。8局上半釀酒人終於突破小熊投手群的封鎖，皮納（Manny Pina）於兩出局二壘有人的情況下打出一壘安打，打回釀酒人全場唯一1分。

8局下半，小熊左外野手史瓦伯（Kyle Schwarber）瞄準一顆偏低的滑球大棒一揮，將小白球送出全壘打牆外，這發陽春砲幫助小熊錦上添花。9局上半釀酒人最後反攻機會，面對西謝克（Steve Cishek）的投球無功而返，最終小熊以7：1擊退釀酒人。

史瓦伯擊出本季第32轟。（歐新社）

小熊先發投手昆塔納主投5.2局僅被敲4安無失分，快意收下本季第12勝。釀酒人先發投手安德森（Chase Anderson）僅投4局被敲7安，包括挨了兩發兩分砲，共失5分全是自責分，苦吞本季第4敗。

小熊目前戰績73勝61敗，位居國聯中區第2，落後龍頭紅雀僅1場差，外卡則是排名第2。釀酒人目前戰績68勝66敗，暫居國聯中區第3，外卡的部份排名第4，落後排名第2的小熊有5場差。

安德森投4局挨兩轟失5分吞下本場敗投。（美聯社）

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