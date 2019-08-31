足球》歐霸小組賽抽籤結果出爐！ 兵工廠強碰法蘭克福最吸睛

歐霸盃小組賽抽籤結果出爐。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕歐霸盃小組賽抽籤及頒獎典禮於昨晚舉辦，進入會內賽的共有48支球隊，共分12組，每組4支球隊，抽籤結果位於F組的兵工廠要在小組賽對上，去年殺進歐霸4強的德國南方新強權法蘭克福，兩強在小組賽先強碰勢必會吸引眾家目光。
各界同樣關注的曼聯則位於L組，對手除了AZ在荷蘭之外，跟另兩支球隊主場距離相當遙遠，分別為塞超的游擊隊（Partizan Belgrade）和來自哈薩克的阿斯塔納（Astana），作客要飛行的距離相當遙遠，球員們長途交通後的體力、時差問題勢必對戰力會有所影響。
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另外E組和G組最有死亡之組的味道，E組中由義甲的拉齊歐（Lazio）領銜，要對上的強隊包括蘇超8連霸王者塞爾特人（Celtic），以及來自法甲的雷恩（Rennes），雷恩上賽季於法國盃決賽在PK大戰擊敗大巴黎奪冠，本賽季初以2：1再度扳倒大巴黎，實力絕不馬虎。
G組由去年殺進歐冠8強，來自葡超的強權波圖（Porto）坐鎮，同組另3支球隊皆非省油的燈，有殺到歐冠附加賽才敗下陣來的的瑞士球隊–年輕人（Young Boys）、荷甲強權飛燕諾（Feyenoord），以及蘇超老字號，且已獲冠軍無數的哥拉斯哥流浪者（Rangers FC）。
歐霸盃小組賽抽籤結果：
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分組
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第一檔次
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第二檔次
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第三檔次
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第四檔次
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A
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塞維亞
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希臘人競技
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卡拉巴克
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迪德朗日
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B
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基輔發電機
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哥本哈根
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馬爾默
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盧加諾
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C
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巴塞爾
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克拉斯諾達
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赫塔菲
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特拉布宗競技
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D
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里斯本競技
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埃因霍恩
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洛辛堡BK
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林茨競技
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E
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拉齊歐
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塞爾特人
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雷恩
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克魯日
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F
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兵工廠
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法蘭克福
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標準列治
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維多利亞競技
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G
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波圖
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年輕人
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飛燕諾
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哥拉斯哥流浪者
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H
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中央陸軍
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盧多格雷茲
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西班牙人
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費倫斯華洛斯
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I
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狼堡
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亨特
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聖艾蒂安
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亞歷山德里亞
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J
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羅馬
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門興格拉德巴赫
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伊斯坦堡BFK
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沃夫斯貝加
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K
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貝西克塔斯
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布拉加
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狼隊
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布拉迪斯拉發施洛萬
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L
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曼聯
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阿斯塔納
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游擊隊
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AZ阿爾克馬爾
歐霸盃小組賽將取各組前2晉級淘汰賽，12組共24支球隊晉級32強，另8支將由歐冠小組賽各組排名第3的球隊來加入，冠軍隊將可以直接保送下賽季的歐冠小組賽。
目前歐霸衛冕軍為英超的切爾西，藍軍隊史有過兩座冠軍（2012–2013和2018–2019賽季），歷史最多冠為西甲塞維亞的5冠，分別是2005–2006和2006–2007的二連冠，以及2013–2014至2015–2016的三連霸。
切爾西為上賽季歐霸盃冠軍。（資料照，歐新社）
曾獲5次毆霸盃冠軍的塞維亞。（資料照，歐新社）