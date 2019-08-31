足球》歐霸小組賽抽籤結果出爐！ 兵工廠強碰法蘭克福最吸睛

歐霸盃小組賽抽籤結果出爐。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸盃小組賽抽籤及頒獎典禮於昨晚舉辦，進入會內賽的共有48支球隊，共分12組，每組4支球隊，抽籤結果位於F組的兵工廠要在小組賽對上，去年殺進歐霸4強的德國南方新強權法蘭克福，兩強在小組賽先強碰勢必會吸引眾家目光。

各界同樣關注的曼聯則位於L組，對手除了AZ在荷蘭之外，跟另兩支球隊主場距離相當遙遠，分別為塞超的游擊隊（Partizan Belgrade）和來自哈薩克的阿斯塔納（Astana），作客要飛行的距離相當遙遠，球員們長途交通後的體力、時差問題勢必對戰力會有所影響。

請繼續往下閱讀...

另外E組和G組最有死亡之組的味道，E組中由義甲的拉齊歐（Lazio）領銜，要對上的強隊包括蘇超8連霸王者塞爾特人（Celtic），以及來自法甲的雷恩（Rennes），雷恩上賽季於法國盃決賽在PK大戰擊敗大巴黎奪冠，本賽季初以2：1再度扳倒大巴黎，實力絕不馬虎。

G組由去年殺進歐冠8強，來自葡超的強權波圖（Porto）坐鎮，同組另3支球隊皆非省油的燈，有殺到歐冠附加賽才敗下陣來的的瑞士球隊–年輕人（Young Boys）、荷甲強權飛燕諾（Feyenoord），以及蘇超老字號，且已獲冠軍無數的哥拉斯哥流浪者（Rangers FC）。

歐霸盃小組賽抽籤結果：

分組 第一檔次 第二檔次 第三檔次 第四檔次 A 塞維亞 希臘人競技 卡拉巴克 迪德朗日 B 基輔發電機 哥本哈根 馬爾默 盧加諾 C 巴塞爾 克拉斯諾達 赫塔菲 特拉布宗競技 D 里斯本競技 埃因霍恩 洛辛堡BK 林茨競技 E 拉齊歐 塞爾特人 雷恩 克魯日 F 兵工廠 法蘭克福 標準列治 維多利亞競技 G 波圖 年輕人 飛燕諾 哥拉斯哥流浪者 H 中央陸軍 盧多格雷茲 西班牙人 費倫斯華洛斯 I 狼堡 亨特 聖艾蒂安 亞歷山德里亞 J 羅馬 門興格拉德巴赫 伊斯坦堡BFK 沃夫斯貝加 K 貝西克塔斯 布拉加 狼隊 布拉迪斯拉發施洛萬 L 曼聯 阿斯塔納 游擊隊 AZ阿爾克馬爾

歐霸盃小組賽將取各組前2晉級淘汰賽，12組共24支球隊晉級32強，另8支將由歐冠小組賽各組排名第3的球隊來加入，冠軍隊將可以直接保送下賽季的歐冠小組賽。

目前歐霸衛冕軍為英超的切爾西，藍軍隊史有過兩座冠軍（2012–2013和2018–2019賽季），歷史最多冠為西甲塞維亞的5冠，分別是2005–2006和2006–2007的二連冠，以及2013–2014至2015–2016的三連霸。

切爾西為上賽季歐霸盃冠軍。（資料照，歐新社）

曾獲5次毆霸盃冠軍的塞維亞。（資料照，歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法