晴時多雲

足球》歐霸小組賽抽籤結果出爐！ 兵工廠強碰法蘭克福最吸睛

2019/08/31 11:26

歐霸盃小組賽抽籤結果出爐。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸盃小組賽抽籤及頒獎典禮於昨晚舉辦，進入會內賽的共有48支球隊，共分12組，每組4支球隊，抽籤結果位於F組的兵工廠要在小組賽對上，去年殺進歐霸4強的德國南方新強權法蘭克福，兩強在小組賽先強碰勢必會吸引眾家目光。

各界同樣關注的曼聯則位於L組，對手除了AZ在荷蘭之外，跟另兩支球隊主場距離相當遙遠，分別為塞超的游擊隊（Partizan Belgrade）和來自哈薩克的阿斯塔納（Astana），作客要飛行的距離相當遙遠，球員們長途交通後的體力、時差問題勢必對戰力會有所影響。

另外E組和G組最有死亡之組的味道，E組中由義甲的拉齊歐（Lazio）領銜，要對上的強隊包括蘇超8連霸王者塞爾特人（Celtic），以及來自法甲的雷恩（Rennes），雷恩上賽季於法國盃決賽在PK大戰擊敗大巴黎奪冠，本賽季初以2：1再度扳倒大巴黎，實力絕不馬虎。

G組由去年殺進歐冠8強，來自葡超的強權波圖（Porto）坐鎮，同組另3支球隊皆非省油的燈，有殺到歐冠附加賽才敗下陣來的的瑞士球隊–年輕人（Young Boys）、荷甲強權飛燕諾（Feyenoord），以及蘇超老字號，且已獲冠軍無數的哥拉斯哥流浪者（Rangers FC）。

 歐霸盃小組賽抽籤結果：

分組

第一檔次

第二檔次

第三檔次

第四檔次

A

塞維亞

希臘人競技

卡拉巴克

迪德朗日

B

基輔發電機

哥本哈根

馬爾默

盧加諾

C

巴塞爾

克拉斯諾達

赫塔菲

特拉布宗競技

D

里斯本競技

埃因霍恩

洛辛堡BK

林茨競技

E

拉齊歐

塞爾特人

雷恩

克魯日

F

兵工廠

法蘭克福

標準列治

維多利亞競技

G

波圖

年輕人

飛燕諾

哥拉斯哥流浪者

H

中央陸軍

盧多格雷茲

西班牙人

費倫斯華洛斯

I

狼堡

亨特

聖艾蒂安

亞歷山德里亞

J

羅馬

門興格拉德巴赫

伊斯坦堡BFK

沃夫斯貝加

K

貝西克塔斯

布拉加

狼隊

布拉迪斯拉發施洛萬

L

曼聯

阿斯塔納

游擊隊

AZ阿爾克馬爾

 

歐霸盃小組賽將取各組前2晉級淘汰賽，12組共24支球隊晉級32強，另8支將由歐冠小組賽各組排名第3的球隊來加入，冠軍隊將可以直接保送下賽季的歐冠小組賽。

目前歐霸衛冕軍為英超的切爾西，藍軍隊史有過兩座冠軍（2012–2013和2018–2019賽季），歷史最多冠為西甲塞維亞的5冠，分別是2005–2006和2006–2007的二連冠，以及2013–2014至2015–2016的三連霸。

切爾西為上賽季歐霸盃冠軍。（資料照，歐新社）

曾獲5次毆霸盃冠軍的塞維亞。（資料照，歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.