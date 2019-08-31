籃球》CBA外援壓力如山大 林書豪受訪這麼說...

林書豪（左）加盟CBA北京首鋼隊。（取自林書豪微博）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪確定加入CBA北京首鋼隊，9年NBA生涯暫告一段落，而林書豪日前在接受中媒《虎撲體育》訪問時，除了分享飛去北京跟教練、隊友見面的想法，談到在CBA外援壓力恐怕不小時，他也提出了自己的看法。

林書豪的自由球員旅程終於結束，他正式以1紙稅後逾300萬美元年薪（約台幣9407萬）加盟北京首鋼籃球俱樂部，成為北京鴨的第三名外援，雖然最快要9月底他才能與球隊會合，隨隊進行訓練，不過日前他仍飛去北京和自己未來的新教練和新隊友打招呼。

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「對我來說，來首鋼是一個榮幸，我只是想先和他們（教練和新隊友）見面，談一談、聊一聊，我覺得這是對他們表達尊重方式。」林書豪說道，「跟大家見面，很好玩，我也一直很想和他們一起練，但是還需要等一段時間，現在還不能和他們一起練。」

林書豪也透露，自己早在7月中就已經跟北京首鋼會面，也曾和首鋼外籍教練雅尼斯（Yannis Christopoulos）用電話聯繫，自己也看過北京鴨4、5場比賽的影片，所以基本上現在已經很能掌握球隊的狀況。

當被記者問到知不知道在CBA當外援的壓力非常大時，林書豪則表示，自己的確不是很了解，所以才畫花許多時間和球隊開會還有看比賽影片，對於外援的角色，他表示自己相當期待。

「如果當外援，球隊能靠著我來贏球，這就是我的夢想！」林書豪說，「過在NBA我沒有辦法扮演這樣重要的角色，不能發揮自己全部優點，但若在CBA當外援能發揮那麼大的作用，我想在這裡盡全力去幫助這支球隊贏球。」

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