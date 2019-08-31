美網》謝淑薇女雙首戰開紅盤 詹詠然混雙奪11連勝闖16強

謝淑薇女雙晉級32強。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕謝淑薇與捷克老戰友史崔可娃（Barbora Strycova）上月曾在溫布頓攜手在女雙封后，兩人再度組軍出征美網，首戰僅花60分鐘就用6：4、6：１直落二擊敗地主人馬桑琪絲（Maria Sanchez／戴維絲（Lauren Davis），輕鬆晉級下一輪。

謝淑薇與史崔可娃榮膺美網女雙第2種子，「台捷聯軍」首戰美國組合桑琪絲／戴維絲，雖然首盤第一個發球局被破發，但謝淑薇組合逐漸回穩，一度取得5：2領先，再以6：4拿下首盤。

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謝淑薇與史翠可娃第2盤乘勝追擊，靠著積極上網進攻、壓迫對手，在3、5、7局成功破發，該盤僅花28分鐘就以6：1贏球，順利晉級32強。

在混雙部分，謝淑薇與弟弟謝政鵬首輪以1：6、4：6不敵美國梅莉卡（Nicole Melichar）／巴西索亞瑞斯（Bruno Soares）。

連續在法網、溫網混雙奪冠的詹詠然／多迪格（Ivan Dodig）今天首戰也以6：4、6：3直落二擊敗西班牙桑琪絲（Maria Jose Martinez Sanchez）／英國斯庫普斯基（Neal Skupski），成功闖進16強，也在大滿貫寫下11連勝。

詹詠然（左）／多迪格（右）在大滿貫混雙寫下11連勝，晉級美網16強。（資料照，美聯社）





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