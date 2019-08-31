U18直擊》台美大戰 林子崴先發、王彥程牛棚待命

台灣隊賽前進場，全隊球員先向球場一鞠躬。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽昨天台灣首戰旗開得勝，以4:1扳倒巴拿馬，今天迎戰4連霸主、已跨屆17連勝的美國，台灣隊推出左投林子崴先發，教頭周宗志表示，這座比賽場地較小，林子崴控球和變速球俱佳，希望減少美國隊長打，多製造滾地球抓出局數，林吳晉瑋、王彥程、陳志杰在牛棚待命。

先發陣容方面，台灣隊也做了部分變動，其中一號捕手林辰勳從板凳出發，由準中職球員羅暐捷先發，昨役三壘手林子豪今擔任指定打擊，由王順和任先發三壘手。

請繼續往下閱讀...

周宗志解釋，昨天林辰勳因本壘衝撞導致手腕有些不適，所以由羅暐捷先發，林子豪昨出現兩次失誤，借重他的打擊能力扛DH，三壘交給王順和。

台美大戰由林子崴先發。（特派記者羅志朋攝）

台灣隊。（特派記者羅志朋攝）

美國隊熱身。（特派記者羅志朋攝）

★U18世界盃台灣隊先發打序

棒次 球員 守位

1 何恆佑 一壘手

2 岳政華 中外野

3 鄭宗哲 游擊手

4 李灝宇 二壘手

5 林子豪 指定打擊

6 林政華 右外野

7 王順和 三壘手

8 羅暐捷 捕手

9 蔡佳諺 左外野

先發投手 林子崴

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法