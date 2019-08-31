U18世界盃》中繼壓不住、守備又「誤」事 台灣不敵美國

台灣1：8不敵美國。（特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃棒球賽今繼續第二天的賽事，台灣隊今碰上尋求5連霸的強敵美國隊，先發投手林子崴度過首局亂流後，表現亮眼，先發6局雖被敲出7安，但僅失3分，還送出3次三振，不料接替登板的中繼投手王彥程、陳志杰壓不住美國打線，8局下又因守備瑕疵，再掉2分，最終就以1：8不敵美國隊，吞下本屆U18世界盃首敗。

台灣隊全場敲出5支安打，僅靠著鄭宗哲敲回此役唯一一分；美國隊全場則掃11安打，開路先鋒阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）5打數敲出3安打，表現最為亮眼。

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第九局

9局上，王順和敲出內野飛球出局，羅暐捷滾地球遭刺殺，蔡佳諺敲出二游間滾地球也遭刺殺出局，三人出局比賽結束，台灣隊1：8不敵美國隊。

第八局

8局下，台灣隊守備上出現瑕疵，美國隊把握機會再敲安，讓他們在這個半局再添2分，徹底將比分拉開。

8局上，台灣隊雖然在攻佔一、二壘，不過2出局後，林政華沒能建功，僅敲出投手前滾地球出局。

第七局

7局下，台灣隊換上王彥程接替登板，沒想到他一上來就遭遇亂流，讓美國隊兩名打者都上壘，台灣隊雖然緊急拉上陳志杰止血，不過仍讓美國打者敲安，攻下此役第4分，陳志杰雖然飆K抓下第二個出局數，但美國隊攻勢再起，韓德瑞克斯敲安再下兩城，美國隊以6：1將比分拉開。

台灣隊中繼王彥程。（特派記者羅志朋攝）

台灣隊只好再換上第四任投手潘文輝，潘文輝一上來穩穩讓Haas揮棒落空，終於結束這個半局美國隊的攻勢。

7局上，1出局，王順和敲出二壘安打隨後靠著隊友推進上到三壘，蔡佳諺選到四壞保送上壘，可惜何恆佑最後沒能再建功，台灣隊留下一、三壘殘壘。



第六局

6局下，林子崴續投越投越穩，很快先抓下兩個出局數後，Haas敲出中外野飛球遭岳政華飛撲美技接殺，連兩局讓美國打者三上三下。



6局上，開路先鋒何恆佑一上來就敲出安打上壘，美國隊投手此時又發生暴投，何恆佑攻佔上二壘，岳政華敲出一壘方向滾地球遭刺殺，不過成功推進何恆佑上到三壘，鄭宗哲敲出左外野適時安打，何恆佑衝回本壘拿下台灣隊第一分，李灝宇敲出中外野飛球，眼看就要飛出牆外，沒想到卻遭美國隊Crow-Armstrong美技沒收。

何恆佑臉上貼國旗上陣。（特派記者羅志朋攝）

美國隊換投Jason Savacool，鄭宗哲雖然靠著捕手捕逸，跑上二壘，不過林子豪敲出投手前滾地球遭刺殺，台灣隊追回1分，暫以1：3落後。

美國隊第二任投手。（特派記者羅志朋攝）

第五局

5局下，美國隊連兩棒敲出飛球遭接殺出局，Romo也只敲出二壘後方小飛球遭接殺，林子崴再度演出三上三下。

5局上，1出局後，林政華敲出台灣隊第二支安打，王順和也選到四壞保送上壘，羅暐捷敲出左外野飛球，可惜距離不夠，遭接殺出局，蔡佳諺也敲出左外野飛球遭接殺出局，台灣隊留下一、二壘殘壘。

第四局

4局下，Halter敲出一壘方向滾地球，一壘手何恆佑第一時間沒能接起球，讓打者上壘，隨後Halter又成功盜上二壘，台灣隊雖然抗議打者Haas在打擊時妨礙守備，不過最後裁判沒有改判，Haas敲出滾地球出局，Tolentino上來敲出安打，美國隊再下一城，但捕手羅暐捷眼明手快，抓到離壘過遠的Tolentino，幫助林子崴暫時化解危機，美國隊3：0暫時領先。

台灣隊捕手羅暐捷。（特派記者羅志朋攝）

4局上，鄭宗哲敲右外野飛球出局，李灝宇第一球就出棒，敲出右外野飛球眼看就要落地形成安打，不過卻遭美國隊右外野手韓德瑞克斯美技接殺。

第三局

3局下，林子崴回穩，壓制美國隊打者，2出局後，Austin Hendrick敲出平飛球，卻被游擊手鄭宗哲「空中抓飛鳥」美技接殺出局，首度讓美國隊三上三下。

林子崴。（特派記者羅志朋攝）

3局上，羅暐捷飛球遭接殺，何恆佑滾地球遭刺殺，岳政華則是擊出投手前反彈球，同樣在一壘前遭封殺。

第二局

2局下，Milan Tolentino一上來就敲出安打，Pete Crow-Armstrong敲出滾地球，二壘手李灝宇第一時間沒能把球接好，所幸他抓好球後即時傳向二壘，抓下第一個出局數，隨後林子崴漂亮三振掉Robert Hassell送出自己此役首K，再讓AJ Vukovich揮棒落空，霸氣連飆2K，化解壘上有人的危機。

2局上，李灝宇敲出右外野飛球遭接殺，林子豪敲出強勁滾地球，快腿衝上一壘，跑出內野安打也敲出台灣對此役首安，接下來林政華擊出滾地球出局，推進林子豪上到得點圈，可惜王順和沒能建功，讓台灣隊留下二壘殘壘。

林子豪擊出內野安打上壘。（特派記者羅志朋攝）

第一局

1局下，面對台灣隊先發林子崴，美國隊前三棒都敲安上壘，開賽就攻佔滿壘，接下來林子崴成功讓下一棒Tyler Soderstrom敲出滾地球，抓到往二壘跑的跑者，不過在抓雙殺時，台灣隊李灝宇傳球時發生失誤，讓美國隊兩名跑者都跑回本壘，先馳得點。



台灣隊先發投手林子崴。（特派記者羅志朋攝）

接下來Drew Romo選到四壞保送，林子崴讓韓德瑞克斯（Austin Hendrick）敲出高飛球出局，抓下第二個出局數，卻觸身球保送Colby Halter，不過Hunter Haas最後僅敲出二壘方向滾地球，成功拿到第三個出局數，美國隊2：0領先。

美國隊攻勢不斷。（特派記者羅志朋攝）

1局上，美國隊先發投手為Max Rajcic，何恆佑敲出三壘後方飛球遭接殺，岳政華遭三振，鄭宗哲敲出滾地球遭刺殺，首局遭三上三下。

美國隊先發投手。（特派記者羅志朋攝）

賽前

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃棒球賽今繼續第二天賽程，台灣隊今迎戰強敵美國隊，地點在南韓釜山機張郡現代夢想園區第二球場進行，台灣隊今推出控球和變速球俱佳的林子崴先發，希望減少美國隊長打。

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台灣隊先發打線：

1. 何恆佑 一壘

2. 岳政華 中外野

3. 鄭宗哲 游擊

4. 李灝宇 二壘

5. 林子豪 指定打擊

6. 林政華 右外野

7. 王順和 三壘手

8. 羅暐捷 捕手

9. 蔡佳諺 左外野

先發：林子崴

林子崴。（特派記者羅志朋攝）

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