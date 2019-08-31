MLB》沙巴西亞因傷提前退場 洋基慘遭運動家打爆（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基39歲老將沙巴西亞（CC Sabathia）今天先發迎戰運動家，先發3局挨轟失1分，因為右膝不適提前退場，運動家靠著普洛法（Jurickson Profar）6局上的致勝二壘安打，再加上安德森（Brett Anderson）繳出6局失2分的優質先發，終場以8：2大勝洋基，收下2連勝，只落後外卡第一的印地安人1場勝差。

沙巴西亞。（今日美國）

39歲老將沙巴西亞今迎來本季第20場先發，成為大聯盟史上第4位在20歲以下和38歲以上，都能完成這項壯舉的投手，不過他在2局上遭普洛法敲出陽春砲，3局投完因右膝不適提前退場，洋基在3、4兩局滿壘時都攻下1分，前5局以2：1領先運動家。

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運動家6局上攻勢再起，布朗（Seth Brown）率先敲出帶有追平分的二壘安打，普洛法在二三壘有人適時擊出清壘的右外野二壘安打，一舉打回2分，助隊以4：3超前。

運動家後半段展現兇猛火力，7、9兩局各得2分，包括希米恩（Marcus Semien）的陽春彈，運動家全場狂掃16安，終場以8：2大勝洋基。運動家先發安德森主投6局挨6安失2分，喜迎本季第11勝。

普洛法。（法新社）

運動家大勝洋基。（美聯社）

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