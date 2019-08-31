足球》阿扎爾獲歐霸最佳球員！ 金靴前隊友惜敗

阿扎爾在決賽踢進關鍵的2球進球，幫助切爾西順利在歐霸盃封王。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸盃頒獎典禮於昨日和小組賽抽籤儀式一同舉行，歐霸盃2018–19賽季最佳球員獎項由前切爾西王牌前鋒阿扎爾（Eden Hazard）獲得，他擊敗另兩位入圍最終3人名單的球員，分別是「前隊友」吉魯（Olivier Giroud）和「現任隊友」約維奇（Luka Jović），歡喜收下這座獎項。

「比利時天王」阿扎爾去年效力切爾西，今夏以破億轉隊費去到心儀很久的皇馬，和球隊主帥也是偶像的席丹（Zinedine Zidane）聚首。上賽季阿扎爾於歐霸賽事出賽8場，攻進2球，且2球都是在決賽踢進，另外送出2助攻，他兩顆進球的表現可謂是決賽能夠擊敗兵工廠最大功臣。

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得獎失利的法國前鋒吉魯，上賽季替切爾西於歐霸盃出賽14場，攻進整個歐霸史上單季最多的11顆進球，另有5次助攻的貢獻，收下上季歐霸盃金靴獎，在進攻端提供相當旺盛的火力支援，只可惜票選上惜敗給前隊友阿扎爾。

吉魯以11顆進球5助攻的成績，收下上賽季歐霸盃金靴。（資料照，路透社）

另一位落馬的球員為，今夏被挖角至皇馬的塞爾維亞新生代前鋒約維奇，上賽季於德甲法蘭克福表現相當出色，於歐霸盃出賽14場，攻進10球和傳出1次助攻，幫法蘭克福一路過關斬將殺進歐霸4強才於PK大戰惜敗給該屆冠軍切爾西。

約維奇攻進10球，上賽季幫助法蘭克福殺進歐霸4強。（資料照，美聯社）

這位28歲的比利時前鋒雖然因還在養傷，故缺席此頒獎典禮，但他還是有錄製一段影片並說到：「非常感謝那些投票給我的人，我祝各位來踢歐霸盃的選手們都有好運。」

2017–18賽季的歐霸盃冠軍為馬德里競技，該年歐霸盃最佳球員獎項，由現任巴薩前鋒，但當時還是馬競一員的葛里茲曼（Antoine Griezmann）所奪得。

阿扎爾獲得歐霸盃最佳球員獎項。（路透社）

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