全國運動會在桃園 十二縣市運動選手串聯宣傳引關注

雲林縣軟式網球選手鄭竹玲宣傳圖。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「108年全國運動會」即將於10月19日在桃園登場，桃園市政府串聯桃園、新竹、台南等12個縣市各項目運動選手，創作一系列宣傳圖，盼透過網路、各縣市電子看板，吸引更多民眾關注全國運動會。

代表桃園市的選手，包括跆拳道項目的體育局長莊佳佳，以及保齡球陳武琪、武術王振名、高爾夫劉芃姍、足球林偉傑、韻律體操宋語涵、橄欖球宋哲宇、射箭彭士誠等人，莊佳佳說，選手們展現力量的形象照片，搭配黃黑顏色，設計為行銷主軸「你哪裡人」的宣傳圖，充分展現全國運動會的熱情與活力。

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其餘參與串聯的運動選手，還有新竹市武術林郁芬、新竹縣跆拳道顏怡君、苗栗縣田徑曾晧展、南投縣角力洪英華、雲林縣軟式網球鄭竹玲、嘉義市角力陳威霖、嘉義縣軟式網球葉佳霖與江婉綺、 台南市田徑馬皓瑋、屏東縣田徑王偉旭、澎湖縣帆船許智凱、連江縣角力王明亮與劉詩書等人。

桃園市足球選手林偉傑宣傳圖。（桃園市政府提供）

以選手照片搭配行銷主軸「你哪裡人」設計的宣傳圖，除了透過網路發布外，也將在各縣市的戶外輸出、電子看板播放，希望讓更多民眾認識在運動場上發光發熱的選手們，並凝聚各縣市民眾的城市意識與向心力，未來一起進場看全國運動會，力挺自己家鄉的選手。

另外，公共電視也推「看臉書學台語」系列圖文響應全國運動會的宣傳，用有趣的圖文，讓網友透過學習「佗位（台語）」意即「哪裡」等語言知識，來關注全國運動會在桃園的行銷主軸「你哪裡人」 。

公共電視推「看臉書學台語」系列圖文，教導網友「哪裡」的台語。（桃園市政府提供）

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