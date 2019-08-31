桌球》被迫打亞錦賽 莊智淵心酸砲轟：不能用就丟旁邊！

莊智淵不滿被逼參加亞錦賽，氣得在臉書上開砲。（資料照，取自國際桌總官網）

〔體育中心／綜合報導〕2019年桌球亞錦賽於9月15日在印尼點燃戰火，台灣隊名單日前出爐，38歲老大哥莊智淵領銜出賽，沒想到昨日他卻在臉書上開火，表示自己其實為備戰東京奧運積分，想前往巴拉圭參加挑戰賽，因此希望亞錦賽團賽改派年輕人出征，但竟有教練在開會時說：「如允許智淵不參加亞錦團體賽一事，怕導致日後會有樣學樣」，讓他氣到在臉書公開會議記錄，今更發文直批教練「不能用就丟旁邊」。

莊智淵日前就曾在個人臉書貼出「桌球隊8月份教練會議」照片，文中表示，「要去爭個排名積分為奧運，飛到南美洲，我願意嗎？」說教練認為他不打亞錦團體賽會影響以後台灣隊，讓他心中直冒OS，「我今年38歲，都打了幾年國家隊了，給年輕人剛好鍛鍊的機會不是正好嗎？是有什麼問題？」

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而昨他再度在臉書開砲，表示因為自己去年八月份有亞運的分數，今年會回扣，加上這年表現並不理想，所以希望參加巴拉圭挑戰賽好好搶分，提升自己的排名，另外「去巴拉圭要飛將近四十個小時在五天內，轉機回來台北停三個小時馬上去印尼，轉機加一加再九個小時」，就只為參加單項亞錦賽，讓他氣到忍不住發文。

目前38歲的莊智淵，已是國家隊老將，他寫下：「有幾次團體比賽確實身體不適，想請假，不過長輩說要母雞帶小雞，所以得打 那就打。之後就只缺席一屆世錦賽，那屆35歲，及上屆亞錦賽 前年36歲，原因真的是腰跟手受傷嚴重，沒去世錦後，還有教練在背後說我不是，別人受傷都可以我受傷就不行，那也就算了，但平常要當母雞，那你們關心過母雞嗎？」

莊智淵接著表示：「為何此次反應這麼大？從小打球到現在，不敢說都沒用國家資源，但我敢說我成名前我沒用國家資源，是我的母親給我資源，她的辛苦換來我的夢想，當我默默無名時，沒人管我死活 ，到我成名了給我資源，到低潮時 再次不管我死活，這過程起落，曾經抱怨，但我想台灣就是這樣。」

莊智淵心灰意冷的表示，在他30歲之後還有功用時，有幾次團體比賽時身體不適想請假，長輩卻說要母雞帶小雞，「之後就只缺席一屆世錦賽，那屆35歲，及上屆亞錦賽，前年36歲，原因真的是腰跟手受傷嚴重，沒去世錦後，還有教練在背後說我不是，別人受傷都可以我受傷就不行」。

莊智淵也提到：「平常要當母雞，那你們關心過母雞嗎？能用就用，不能用就丟旁邊，要去打公開賽搶奧運積分說不允許，這什麼邏輯？我很想問38歲時 你在做什麼？你們教過我？關心過我？真的摸著良心，你們有想過這位選手需要什麼嗎？別說我，其它選手呢？除了現在的尖子或者你們想拉攏的選手外，在國家男隊裡面訓練的選手們，教練們你們有替他們想過嗎？」



最後莊智淵也爆料，表示雖然不能說全部教練都是這樣，「但就是有這樣的例子，遲到早退，沒制度一堆，遊戲規則為改而改，訓練時間用手機、聊天，為選手加過班嗎？星期六日放假去過訓練場地嗎？最好是選手都能自己練起來打出成績，然後坐在後面爽（收）割說我是他教練。」

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