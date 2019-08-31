中職》富邦人壽「LUNA」主題日 悍將城堡陪你賞月、登月、聽音樂！

富邦悍將主題日。（富邦悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕1969年阿波羅11號成功登月，為人類跨出歷史上的重要一大步。今年九月適逢人類登月50周年與中秋連假，9/13（五）-15（日）舉辦富邦人壽「LUNA」主題日，以月球為主題舉辦系列活動，攜手富邦人壽結合棒球運動及青銀共樂理念，連續三日邀請跨世代金曲歌手舉辦「月光音樂會」、太空任務與精彩的宇宙馬戲團表演，邀請悍將家人一起進場團聚賞月、登月、聽音樂！

球季進入尾聲，富邦悍將在最後一個例行賽主題日將連續三日舉辦月光音樂會，感謝陪伴悍將走過一整季的家人們。9/13（五）中秋節當日，新莊球場大螢幕將帶來Fubon Angels 2019年單曲Shiny Tonight全新MV首播，緊接著由「布農之月」與「搖滾女王」為演唱會揭開序幕，9/14（六）則是安排青銀共樂組合「全雷打」與「美聲蘿莉」驚喜獻聲，9/15（日）音樂會第三天邀請大家一起和我們「心花開」之後，再由《我想悍你唱》壓軸登場，一起與為中秋連假完美結尾。《我想悍你唱》活動將開放對歌聲有自信的球迷朋友報名參加，經過海選後即有機會與悍將球星同台合唱，一起接受比金曲獎還嚴格的悍將評審導師群評分。

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富邦人壽「LUNA」主題日不僅有跨世代歌手接力開唱的「月光音樂會」，球團亦精心打造豐富有趣的太空任務活動關卡。9/14（六）場外舞台將首次邀請到「宇宙馬戲團」帶來精彩的兒童劇表演；9/13（五）、9/15（日）則分別推出「Go Explore」以及「宇宙大爆發」兩款舞台活動，家人們快相揪一起進場同樂吧！

9/13（五）、9/14（六）富邦人壽推出「Moonshot」活動，邀請球迷一起揮出大號全壘打！

（註）加入「萬人集讚挺公益」活動，就能「海底撈月」得到清涼飲料（數量有限，送完為止）；

還能再參加「Moonshot」桌上棒球遊戲，擊出全壘打就有機會抽到悍將左護法「月月」陳仕朋簽名球衣或簽名球！九月不僅是中秋團圓月，亦為國際失智症月，富邦人壽長期關懷失智症相關議題，目前病友工作職能延展亦逐漸引起社會重視。只要在指定貼文按讚支持，富邦人壽即捐出20元公益金予台灣失智症協會，持續推動提供失智病友工作機會，肯定自我價值。9/15（日）也將有富邦人壽LINE/IG送好禮活動！

（註：moonshot在美國棒球文化中指大號全壘打，意指全壘打球飛行又高又遠直擊月球）

富邦悍將為迎接今年球季最後一檔主題活動，精心安排精彩的月球主題系列活動以及月光音樂會，要帶給球迷朋友豐富的進場體驗，主題日三日門票均加價50元，歡迎大家一起進場共度今年最後一檔主題活動。

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