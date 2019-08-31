MLB》「瘋邦」7局失1分好投 貝爾特猛打3打點助奪勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕巨人王牌左投邦賈納（Madison Bumgarner）今作客面對教士，主投7局被敲4安，僅被馬查多（Manny Machado）擊出的陽春砲失1分，另外一壘手貝爾特（Brandon Belt）繳出單場3安猛打表現，外加3打點貢獻，最終巨人以8：3踢館教士，「瘋邦」則收下本季第9勝。

瘋邦今天投7局失1分拿下本季第9勝。（法新社）

邦賈納一開賽就狀況絕佳，1局上半連丟3次三振，K的教士滿頭包。1局下半瘋邦隊友立馬提供火力支援，貝爾特敲出右外野方向的兩分砲替巨人先馳得點，巨人暫時以2：0領先。

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4局上半瘋邦首度遭遇危機，被重砲三壘手馬查多擊出陽春砲失1分。5局下半，邦賈納的隊友再度開轟助拳，這次輪到雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）的陽春砲替球隊增添1分，巨人3：1領先教士。

貝爾特今天敲出3支安打，包括1發兩分砲，全場貢獻3分打點。（今日美國）

接著7局和8局下半，巨人接連攻下5分奠定勝基，雖教士於8、9兩個半局追回2分，包括哈斯默（Eric Hosmer）於9局上半的陽春砲，但依舊無力回天，終場巨人以8：3收下比賽勝利，將系列賽扳回一城。

教士隊先發投手拉梅（Dinelson Lamet）表現還算不錯，投5局被敲3安，其中2支是全壘打，共失3分僅2分自責分，厲害的是只用5局就投出多達10次三振！只可惜拉梅還是得吞下本季第3敗。

巨人今天終止3連敗後，目前戰績66勝68敗，在國聯西區排名第3，外卡排名第7，能晉級季後賽的機率偏低。教士目前62勝72敗，在國聯西區排名第4，晉級季後賽的機率已是微乎其微。

教士先發投手拉梅投5局飆出10張老K，但丟失3分吞下敗投。（今日美國）

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