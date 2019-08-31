U18世界盃》狂！美國沒收台灣隊長打 台網友崩潰喊「大聯盟級守備」（影音）

Pete Crow-Armstrong catch on the wall #U18WorldCup @usabaseball18u pic.twitter.com/qz9iRGQMf3 — WBSC （@WBSC） 2019年8月31日

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃今展開第二天賽事，台灣隊因壓不住美國隊打線，最終以1：8敗下陣來，而六局上台灣隊李灝宇一顆中外野深遠飛球，眼看就要形成長打，卻被美國隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的驚人美技接殺，也讓台灣網友們在電視機前看得捶胸頓足，直呼這根本是「大聯盟美技」。

比賽打完5局時台灣隊仍以0：3落後，6局上靠著鄭宗哲的適時安打打破鴨蛋，他上到一壘後，輪到李灝宇上場打擊，他在2好2壞後，逮中美國投手一顆偏高的球一棒擊到深遠的中外野，眼看球就要剛好落進全壘打牆，沒想到此時中外野手阿姆斯壯卻在警戒區跳起，一把將球接進手套，直接沒收台灣隊的得分機會，不僅讓賽事主播驚嘆不已，更讓觀看直播的台灣球迷幾近崩潰，直呼「太扯」、「不愧是美國」、「根本大聯盟級守備」。

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擔任開路先鋒的阿姆斯此役壯攻守俱佳，不僅大秀精彩守備，打擊上更是5打數敲出3安打、演出猛打賞，堪稱攻守俱佳。

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