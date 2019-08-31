美網》好好先生費爸發火回嗆 絕沒耍特權喬賽程！

遭艾文斯批評耍特權喬賽程，費爸發火回嗆。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019美國網球公開賽於紐約法拉盛公園進行，向來風度翩翩的費德爾（Roger Federer），晉級男單16強卻遭手下敗將批評耍特權喬賽程，氣得瑞士老天王難得動怒爆粗口：「我太常聽到這些狗屁了，真的很厭煩。不是我說什麼大會和轉播就照做。就算比賽排在凌晨4點，我一樣會上場！」

「高齡」38歲的費爸寶刀未老，一掃前兩輪都熱機過慢先輸1盤的陰霾，人氣寵兒第3種子強轟10記愛司、僅花83分鐘速戰速決，6：2、6：2、6：1快斬英國對手艾文斯（Daniel Evans），這也是費爸第18度殺入美網16強，但賽後艾文斯受訪時卻抱怨，「他體力充沛，反觀我前1天拚完4盤，弄到晚上6點才離開球場，狀態完全不同，身體又累又僵硬，怎麼可能打贏？」次輪因雨順延1天的艾文斯，還暗諷賽程安排向來偏坦美網「五冠王」：「大會應該比較想要他晉級吧，這我也能理解。」

請繼續往下閱讀...

對此費爸回應，絕非故意挑在週五白天中央球場率先出賽，「我不知道團隊有無向大賽要求。絕對不是我想要怎樣，就能予取予求。」老經驗的費爸還解釋，能夠深刻體會艾文斯感受：「我也經歷過這些。我知道你們說的是什麼，網球就是這樣，這是娛樂，這場秀還是要繼續，我也輸過或贏過，這次運氣在我這邊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法