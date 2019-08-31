MLB》大谷嚴重熄火8支0 天使15局惡鬥惜敗紅襪（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使今在主場迎戰紅襪，雙方鏖戰至15局，紅襪靠著單場雙響砲的貝茲（Mookie Betts）在15局上的超前轟，最後以7：6氣走天使，日籍好手大谷翔平今日則熄火，8個打數未敲安，打擊率降至0.290。

貝茲今有雙響砲表現，包括15局的超前致勝轟。（法新社）

擔任開路先鋒的貝茲今天首打席就開轟，助紅襪先馳得點，接著靠霍特（Brock Holt）的適時安打以及馬丁尼茲（J.D. Martinez）的本季第33轟、將比數拉開為4：0，且一路到9局下半仍以6：4領先。

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不料比賽卻在短短半局風雲變色，沃克曼（Brandon Workman）出現控球問題，連續保送該局前兩名打者古德溫（Brian Goodwin）與楚奧特（Mike Trout），接著大谷翔平擊出滾地球後靠著野手選擇上到一壘，天使隊形成一三壘有人局面，此時老將普侯斯（Albert Pujols）擊出右外野方向安打，馬丁尼茲處理球時發生失誤、讓球漏到後方，也讓在一壘上的大谷直奔三個壘包回來得到追平分。

普侯斯在9局敲出追平分、將戰線延長。（法新社）

此後的5局雙方再也沒有得分，一直到15局上，1局曾敲出陽春砲的貝茲在兩出局後再擊出一支左外野方向的超前轟，15局下1出局後，楚奧特再次獲得保送上壘，下一棒大谷翔平擊出滾地球差點形成雙殺，但他靠著速度站上壘包，挽留天使一線生機，不過普侯斯沒能再當英雄，敲出左外野飛球遭接殺，紅襪也取得最終的勝利。

此役雙方皆派出8名投手輪番上陣，紅襪最後由後援4局無失分的凱許納（Andrew Cashner）拿下本季第11勝，天使卡希爾（Trevor Cahill）中繼2局挨1轟苦吞本季第9敗。

大谷翔平今8打數無安打，吞下4K、留下8個殘壘，賽後打擊率降至0.290。

大谷翔平此役8支0、且吞下4K。（法新社）

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