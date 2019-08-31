U18直擊》斯里蘭卡主審多次離譜判決 台、美教頭氣得跳腳

周宗志上場向主審抗議對方打者妨礙守備。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽台美大戰，美國以8:1擊敗台灣，比賽中，雙方總教練都對斯里蘭卡籍主審Sirgampolage Sujeewa好球帶和幾個爭議判決相當不滿。

4局下美國隊進攻，一壘跑者霍爾特（Colby Halter）盜二壘成功，台灣教頭周宗志上場抗議，認為打者哈斯（Hunter Haas）整個人跨出打擊區到本壘上方，影響捕手羅暐捷傳球阻殺二壘，應該判妨礙守備才對。

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霍爾特（Colby Halter）盜二壘成功。（特派記者羅志朋攝）

最終維持原判，周宗志無奈苦笑。（特派記者羅志朋攝）

周宗志無奈退場，右為斯里蘭卡籍主審Sirgampolage Sujeewa。（記者羅志朋攝）

此時主審Sujeewa召集3個壘審開會，最終仍維持原判，認定哈斯並無妨礙守備，周宗志雖大表不滿，也只能搖頭苦笑退場，下一棒托倫提諾（Milan Tolentino）適時擊出安打，美國取得3:0領先。

另外，該局美國打者明顯出棒過半，主審促請裁決，澳洲籍三壘審Shields James竟判沒有出棒過半記壞球，台灣隊休息室和加油團全部譁然，大呼裁判請加油。

賽後周宗志大吐苦水，直說主審和裁判執法水準「有點差」，強調輸贏不能怪主審，但好球帶不固定必然會影響投手情緒；對於妨礙守備判決，周宗志透露，「主審說他沒看到，這個判決多少會影響比賽勝負。」

不滿主審的不只台灣隊，7局上蔡佳諺打擊，美國投手沙瓦庫（Jason Savacool），有3球投在邊邊角角，但主審都沒有舉手，形成四壞球保送，美國教頭萊格特（Jack Leggett）在場邊看了氣得直跳腳，換局時忍不住上前對主審比出「3」的手勢，並表達自己的看法，意思是說:「這3球都有判好球的空間吧！」主審沒予理會。

換局時美國教頭萊格特向主審比三的手勢，意思是說，這三球都有判好球的空間吧，但主審沒理他。（記者羅志朋攝）

裁判開會討論。（特派記者羅志朋攝）

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