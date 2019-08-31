桌球》前後任台灣一哥有心結？！莊智淵怒爆蔣澎龍大小眼

莊智淵自2002年10月首度躋身世界前10，並超越蔣澎龍榮登「台灣一哥」寶座，16年後才在今年遭到林昀儒取代。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕有「台灣桌球教父」之稱的莊智淵，近日在臉書爆料想打巴拉圭挑戰賽，但遭到前台灣一哥、現擔任教練的蔣澎龍反對，更加碼扯出2016年里約奧運時，他向國訓中心借桌球台練球，也遭蔣教練反對，而現在東京奧運又要到了，林昀儒要借桌台，教練反應卻大不同，引發大小眼爭議，外界譁然。

根據莊智淵PO的會議記錄，他的哥哥莊智雄日前在會上表示，智淵為備戰2020東奧搶積分，希望參加巴拉圭挑戰賽，時間到9月14日，然而桌球亞錦賽團體賽9月15日就要在印尼開打，時間點上有點衝突，希望給予年輕選手磨練機會，單打部分，若時間允許會趕至印尼參賽。

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台灣隊教練之一的蔣澎龍在會上表示，如果允許智淵不參加團體賽，怕會造成我國慣例，其他選手效而仿之，對國家、團體賽會有影響。

莊智淵臉書PO出會議紀錄。（取自莊智淵臉書）

莊智淵不滿說：「如果阻擾有理，我服，但這次的說詞，怕此舉以後影響中華團隊的鬼意見，我很不能接受，飛那麼遠，我自己本來就在考慮要不要去了（巴拉圭），你不允許還在那邊指三道四，平時中華男隊公開賽地點太遠你有時候也不願飛，我自己飛遠也不能？」

莊智淵氣得爆料，指出在2016年奧運前，他移地在自己的球館訓練，當時中心買了奧運比賽的球台，他申請想外借一張球台來練習，當時蔣澎龍教練就持反對意見不准借， 說要練就進來練，但最後仍因為國訓中心體諒而借到，打破了慣例。他說：「今天呢？奧運也要到了，現今中華男隊一號也外借一張奧運桌子，蔣教練有說要練來中心練嗎？我親耳聽到的是蔣教練幫忙聯絡。」

蔣澎龍打過4屆奧運，曾叱吒台灣桌壇20年。（資料照，記者許明禮攝）

現今台灣隊男單一號林昀儒的場外指導教練就是蔣澎龍，莊智淵質疑：「同樣的狀況，為什麼前後兩種不同態度？我認為如果事情是對的，那非常時期非常手段。打破慣例的出發點是認真的、用心的、正確的，有前例，後來者是否也方便？是針對人，為反而反，還是怎樣？表格上填你教練就什麼都行，不是就什麼都不行嗎？」

莊智淵今日發出長文闡述心聲，引起廣大迴響，台灣桌球一姐鄭怡靜也在臉書聲援：「謝謝智淵哥長久以來都以為國家為優先拼戰，相信內心有很多委屈，也謝謝你為了環境勇敢發聲。」

中華民國桌球協會今日則表示，彼此間有些誤會，主要是溝通的問題，由於莊智淵是主將，擔心他若缺陣恐影響成績，因此有教練希望莊智淵能以亞錦賽團體賽為主，但並沒有不讓他參加巴拉圭挑戰賽。

桌協表示，目前仍持續聯繫莊智淵，體諒莊智淵為台灣奉獻多年，無論是參加巴拉圭挑戰賽或亞錦賽，都將尊重莊智淵的決定。

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