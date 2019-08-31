中職 Live》統一險勝桃猿 林安可四度獲選MVP

第九局

九局下，林立一上來就敲二壘安，陳俊秀選到四壞球保送，下一棒林泓育靠著失誤上壘，桃猿無人出局攻佔滿壘，朱育賢適時安打桃猿再添1分、接著郭嚴文敲高飛犧牲打，送回陳俊秀。

接著陳韻文三振林承飛，但此時捕手沒有把球接好，此時在三壘的林泓育原本要衝本壘，卻又突然剎車退回到三壘，下一棒廖健富獲故意保送，代打葉竹軒高飛球遭林安可接殺，統一8：7獲勝。

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林安可接殺飛球結束比賽。（記者陳志曲攝）

九局上，統一三上三下。

第八局

八局下，林泓育率先安打上壘，朱育賢擊出兩分打點全壘打，桃猿追成5：8。

朱育賢開轟。（記者陳志曲攝）

朱育賢開轟。（記者陳志曲攝）

八局上，一出局後鄧志偉、陳鏞基接連安打攻佔一二壘，但獅隊沒有延續攻勢，留下得點圈殘壘。

第七局

七局下，兩出局後林立敲安，不過下一棒陳俊秀敲出滾地球封殺一壘往二壘的跑者，桃猿留下殘壘。

七局上，吳桀睿滾地球，桃猿發生失誤，上到一壘，下一棒鄧志偉再敲安，統一攻佔一三壘。不過陳鏞基飛球遭接殺，形成一出局。接著鄭鎧文遭到三振，郭峻偉選到保送，林安可代打敲出帶有2分打點的二壘安打，統一5：3超前。下一棒黃恩賜再敲出三分打點全壘打，統一拉開為8：3領先。隨後林靖凱再敲出二壘安。

林安可敲出安打超前比分。（記者陳志曲攝）

黃恩賜貢獻三分全壘打。（記者陳志曲攝）

林安可與黃恩賜打下五分大局。（記者陳志曲攝）

林安可與黃恩賜打下五分大局。（記者陳志曲攝）

黃恩賜敲出三分全壘打，回休息區與隊友玩迷你籃球慶祝。（記者陳志曲攝）

第六局

六局下，一出局後，郭嚴文敲出二壘安打，下一棒林承飛內野平飛球陳鏞基沒能接住，形成安打，廖健富雙殺打結束攻勢。

六局上，桃猿更換投手林柏佑。鄧志偉敲右外野方向深遠飛球，但藍寅倫發生失誤，打者上到二壘，陳鏞基滾地球推進鄧志偉到三壘，下一棒鄭鎧文遭觸身球保送，郭峻偉適時安打，將鄧志偉送回得分，鄭鎧文則上到三壘。

桃猿此時換上王躍霖，下一棒高國慶獲保送，統一形成滿壘，換上林安可代跑，代打黃恩賜則遭到三振，下一棒林靖凱敲安，統一再添1分，但蘇智傑遭三振，統一此局攻下2分，追平比數。

藍寅倫漏接飛球。（記者陳志曲攝）

藍寅倫漏接飛球。（記者陳志曲攝）

藍寅倫漏接飛球。（記者陳志曲攝）

郭峻偉敲出安打追回一分。（記者陳志曲攝）

王躍霖上場中繼化解危機。（記者陳志曲攝）

林靖凱敲出安打追平比分。（記者陳志曲攝）

第五局

五局下，桃猿三上三下。

五局上，林靖凱獲保送，下一棒蘇智傑滾地球，一壘跑者遭封殺，蘇智傑上到一壘後先成功盜上二壘，不過隨後盜三壘失敗，吳桀睿滾地球出局。

蘇智傑盜壘成功。（記者陳志曲攝）

蘇智傑第二次盜壘遭觸殺於三壘前。（記者陳志曲攝）

第四局

四局下，兩出局後邱丹擊出滾地球，統一林靖凱發生失誤，但下一棒藍寅倫飛球遭接殺。

四局上，一出局後郭峻偉安打上壘，接著靠著投手暴投上到二壘，不過統一沒能延續攻勢，留下得點圈殘壘，仍是2分落後。

第三局

三局下，一出局後林泓育中間方向安打上到一壘，下一棒朱育賢吞K、郭嚴文飛球遭接殺，桃猿仍是3：1領先。

三局上，一出局後，近況正夯的蘇智傑敲出二壘安打，吳桀睿滾地球推進跑者到三壘，鄧志偉獲保送，下一棒陳鏞基敲出安打，統一得到第1分，但鄧志偉衝三壘遭觸殺，統一攻勢因此中斷。

陳鏞基敲出安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

鄧志偉被觸殺於三壘前。（記者陳志曲攝）

第二局

二局下，廖健富一上場就選到保送，下一棒邱丹滾地球刺殺出局，藍寅倫、林立則都敲飛球遭接殺。

二局上，多猛先保送陳鏞基、再讓鄭鎧文敲安，統一攻佔一二壘，但他隨即穩住陣腳，解決郭峻偉，並K掉莊駿凱與林祖傑，統一留下殘壘。

第一局

一局下，藍寅倫、林立連續安打，陳俊秀雖擊出雙殺打，但將三壘跑者送回，桃猿先馳得點。兩出局後，陳俊秀安打上壘，下一棒朱育賢追加一發兩分砲，形成3分領先。

陳俊秀將跑者送回本壘。（記者陳志曲攝）

朱育賢開轟。（記者陳志曲攝）

朱育賢開轟。（記者陳志曲攝）

一局上，吳桀睿在兩出局後擊出三壘安打，不過下一棒鄧志偉擊出滾地球出局、留下殘壘。

兩隊先發打線

統一7-ELEVEn獅

1.林靖凱 , 2B

2.蘇智傑 , LF

3.吳桀睿 , DH

4.鄧志偉 , 1B

5.陳鏞基 , 3B

6.鄭鎧文 , RF

7.郭峻偉 , C

8.莊駿凱 , CF

9.林祖傑 , SS

先發投手：瑞安

統一先發投手瑞安。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿

1.藍寅倫 , RF

2.林立 , 3B

3.陳俊秀 , 1B

4.林泓育 , C

5.朱育賢 , LF

6.郭嚴文 , 2B

7.林承飛 , SS

8.廖健富 , DH

9.邱丹 , CF

先發投手：多猛

桃猿先發投手多猛。（記者陳志曲攝）

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