中職Live》悍將五局連拿三分奠定勝基 一分險勝兄弟中止二連敗

第九局

9局上，富邦更換投手陳鴻文，1出局後，岳東華選到四壞保送，王威晨左外野飛球出局，陳子豪遭三振出局，比賽結束，兄弟4:5悍將。

第八局

8局上，富邦更換投手王尉永，詹子賢游擊方向內野安打，彭政閔左外野方向飛球，形成左外野手高孝儀失誤，一二壘有人，蘇緯達左外野飛球出局，張志豪二壘滾地球，一壘往二壘跑者遭封殺，游擊手傳一壘形成暴傳，二壘跑者回來得分，代打林書逸三振出局。

請繼續往下閱讀...

8局下，兄弟更換投手鄭佳彥，兩出局後，張正偉擊出三遊間穿越安打，兄弟更換投手王鴻程，楊晉豪一壘方向滾地球出局。

第七局

7局上，富邦更換投手林羿豪，2出局後，王威晨內野安打上壘，王威晨盜壘成功，陳子豪三振出局。

7局下，富邦三上三下。

第六局

6局上，彭政閔中間方向安打，蘇緯達中間方向飛球出局，張志豪遭三振，高宇杰遭三振。

6局下，李宗賢左外野一壘安打，張正偉投手前滾地球出局，楊晉豪左外野安打，胡金龍游擊平飛出局，林益全二壘滾地球出局。

中信兄弟vs富邦悍將之戰，中信兄弟投手王梓安。（記者簡榮豐攝）

第五局

5局上，2出局後，陳子豪左外野方向安打，富邦決定更換投手范玉禹，詹子賢一壘高飛球出局。

5局下，張正偉一二壘間穿越安打，楊晉豪二壘滾地球出局，跑者上二壘，胡金龍游擊滾地球形成游擊手傳球失誤，一三壘有人，林益全中間方向高飛犧牲打，三壘跑者回來得分，林哲瑄右外野方向二壘打，一壘跑者回來得分，兄弟決定換投王梓安，王正棠四壞保送，高國麟右外野方向安打，二壘跑者回來得分，戴培峰捕手後方高飛球出局。

中信兄弟vs富邦悍將之戰，富邦悍將林益全高飛犧牲打追平分。（記者簡榮豐攝）

中信兄弟vs富邦悍將之戰，富邦悍將胡金龍奔回本壘得分。（記者簡榮豐攝）

中信兄弟vs富邦悍將之戰，富邦悍將林哲瑄擊出1分打點安打。（記者簡榮豐攝）

中信兄弟vs富邦悍將之戰，富邦悍將投手范玉禹。（記者簡榮豐攝）

第四局

4局上，蘇緯達一二壘間穿越安打，張志豪揮棒落空遭三振，高宇杰中間方向飛球出局，王勝偉三振出局。

4局下，一出局後，高國麟左外野飛球形成左外野手失誤，跑者上二壘，戴培峰一壘滾地球出局，李宗賢三振出局。

第三局

3局上，王威晨中間方向穿越安打，王威晨盜壘成功，陳子豪中間方向安打，但打者在二壘遭觸殺，一出局三壘有人，詹子賢高飛犧牲打，三壘跑者回來得分，彭政閔中左外野飛球出局。

3局下，張正偉四壞保送，楊晉豪成功觸擊，跑者上二壘，捕手漏球，跑者上三壘，胡金龍遭三振，林益全遭保送，林哲瑄遭三振。

悍將總教練陳連宏（中）遭驅逐出場。（記者簡榮豐攝）

第二局

2局上，兩出局後，岳東華遭觸身球上壘，岳東華盜壘失敗。

2局下，林哲瑄四壞保送，王正棠一二壘間穿越安打，高國麟遭三振，戴培峰一壘滾地球出局，三壘跑者回來得分，李宗賢左外野方向安打，詹子賢失誤，但打者於本壘遭觸殺出局。

中信兄弟vs富邦悍將之戰，富邦悍將李宗賢（左）奔回本壘遭中信兄弟捕手高宇杰（右）觸殺。（記者簡榮豐攝）

第一局

1局上，兩出局後，陳子豪中間方向穿越安打，詹子賢中間方向安打，彭政閔選到四壞保送，形成滿壘，蘇緯達左外野二壘安打，二三壘跑者回來得分，張志豪游擊滾地球出局。

1局下，張正偉選到保送，楊晉豪界外飛球遭接殺，胡金龍游擊方向滾地球造成二壘跑者遭封殺，林益全遭三振。

中信兄弟vs富邦悍將之戰，中信兄弟蘇緯達擊出2分打點安打。（記者簡榮豐攝）

中信兄弟先發打線

岳東華 , 2B

王威晨 , 3B

陳子豪 , RF

詹子賢 , LF

彭政閔 , DH

蘇緯達 , 1B

張志豪 , CF

高宇杰 , C

王勝偉 , SS

先發投手:廖乙忠

富邦悍將先發打線

張正偉 , RF

楊晉豪 , 3B

胡金龍 , DH

林益全 , 1B

林哲瑄 , CF

王正棠 , 2B

高國麟 , LF

戴培峰 , C

李宗賢 , SS

先發投手:班華德

中信兄弟vs富邦悍將之戰，富邦悍將先發投手班華德。（記者簡榮豐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法