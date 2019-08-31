U18直擊》超深遠長打遭美技沒收 台灣陷入第4棒魔咒

台灣隊第四棒李灝宇。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽台灣以1:8不敵美國，帳面上台灣看似被壓著打，其實這戰並非沒有贏球機會，關鍵就在李灝宇一棒擊出超深遠飛球遭對手美技接殺。

6局上一出局一壘有人，當時台灣隊以1:3落後，輪到第4棒李灝宇打擊，他從美國先發投手拉吉克（Max Rajcic）手中擊出中外野深遠飛球，不料卻被中外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong ）超美技接殺，並迅速長傳一壘，差點形成雙殺。

請繼續往下閱讀...

此時美國隊緊急換投，由沙瓦庫（Jason Savacool）登板後援，順利解決林子豪，化解失分危機，比賽後半段美國擊潰台灣中繼投手群，王彥程、陳志杰、潘文輝先後登板都掉分，比賽勝負底定。

王彥程。（記者羅志朋攝）

潘文輝。（記者羅志朋攝）

陳志杰。（特派記者羅志朋攝）

台灣教頭周宗志認為，這場陣中打者有幾球掌握得不錯，好比說李灝宇擊出深遠飛球，即使沒有形成全壘打，若打在牆上形成長打，比賽情勢還不一定。

李灝宇有「怪力男」的稱號，首戰對巴拿馬4支0，今天對美國3支0，7打數都未能敲安，僅選到1次四壞保送。上一屆世界盃台灣隊第4棒邱志恆表現大失常，20打數只擊出5支安打、累計打擊率2成50，接下來幾場比賽李灝宇是否續扛4棒，或是改打其他棒次，值得關注。

此役台灣隊僅擠出5支安打，美國隊敲11安，是台灣隊兩倍有餘；敲下全隊唯一一分打點的台灣隊長鄭宗哲認為，其實美國隊投手還好，沒有很難打，全隊打得不錯，只是對方守備實在太好了。

台灣隊長鄭宗哲打下全隊唯一一分打點。（記者羅志朋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法