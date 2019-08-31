羽球》印尼黃金男雙旋風訪台 透露維持「長青」秘訣

塞蒂亞萬和阿赫桑今特別把世錦賽金牌帶到活動現場。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕甫拿下羽球世界錦標賽男雙冠軍的印尼黃金男雙塞蒂亞萬、阿赫桑本週訪台，今和中租羽球球團選手們交流，目前兩人世界排名高居第二，將持續朝明年東京奧運邁進。

35歲的塞蒂亞萬和31歲的阿赫桑，兩人攜手拿下3座世錦賽冠軍，接下來將放眼東京奧運。即便兩人都是已是「羽壇長青樹」，仍維持一定的競爭力，其中秘訣為何？塞蒂亞萬說：「我們的心態依舊很年輕，且在訓練上也和年輕時期一樣。」阿赫桑則認為，雙打想走得長久，溝通很重要，「我們不只會討論場上的事情，場外的大小事也會跟對方分享。」

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兩人過去也曾造訪台灣，塞蒂亞萬表示，台灣是個很友善的城市，他相當喜歡，尤其有很多美食，「我最喜歡台灣的牛肉麵跟珍珠奶茶。」

塞蒂亞萬和阿赫桑今在活動上特別露一手，和中租的雙打球員合作交流，其中與塞蒂亞萬同組的台灣20歲雙打好手葉宏蔚說：「有種美夢成真的感覺，因為以後自己就算有機會打上去，也很難有機會跟他們交手。」葉宏蔚表示，自己相當欣賞塞蒂亞萬和阿赫桑，他們球質相當好，「剛好藉著這次交流，觀察他在場上發力的技巧，還有那種享受比賽的態度。」

塞蒂亞萬和阿赫桑今與中組球員們交流。（記者粘藐云攝）

塞蒂亞萬和阿赫桑今與中組球員們交流。（記者粘藐云攝）

阿赫桑和年輕選手同組打交流賽。（記者粘藐云攝）

塞蒂亞萬和年輕選手同組打交流賽。（記者粘藐云攝）

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