格鬥》「武跆王」競賽高潮迭起 彰師大擊敗台師大仍保持不敗之身

「兄弟檔」徐晧宸和徐晧祐攜手參賽。（格鬥協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕格鬥新賽事「WOTD-ETD」（龍爭虎鬥）「武跆王」競賽，壓軸團體賽由甫在全大運完成4連霸的彰師大，對決強敵師範大學，雙方鏖戰到最後才分勝負，最終彰師大131比125獲勝。

彰師大陣中擁有兩名東京奧運培訓隊成員楊宗燁和徐晧祐，另外徐晧宸過去也是世錦賽國手，戰力堅強，一路壓著台師大打，最多領先超過20分，彰師大在歷屆武跆王累計3勝0敗。

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楊宗燁（右）。（格鬥協會提供）

楊宗燁已第二次參賽，賽後他表示，「武跆王賽事能跳脫電子護具的束縛，在場上可以毫無顧忌的進攻，感覺很痛快。但現在正在奧運培訓隊訓練，教練希望我們能以奧運為目標，畢竟武跆王受傷風險太大。」

「兄弟檔」徐晧宸和徐晧祐攜手參賽，徐晧祐昨在跆拳道城市盃拿下金牌，今轉換戰場到八角擂台，同樣稱王，他笑說，「一點都不累，希望以後還有機會能參加武跆王。」

台師大鄭安哲昨多次與楊宗燁對決，兩人身材、力量和技術相當，激烈攻防讓觀眾歡呼連連，鄭安哲說，「其實已快筋疲力竭，昨才拿下跆拳道城市盃銅牌，今又參加高強度比賽，應該要休息一周才能恢復。」

個人賽部分，74公斤級決賽，曾在105、106年跆拳道總統盃兩度拿下銅牌的錢威仲，靠著快速的移位和經驗，最終52比42擊敗翁旭寬，歷屆武跆王累計2勝0敗。

錢威仲表示，「比起對打，我更愛武跆王，看不到分數反而能專注於進攻，也不會患得患失。若要在武跆王有好表現，轉身動作、後腳運用和動作連貫性都很重要，且體力也消耗比對打更快。」

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