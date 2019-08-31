中職》超過1個月不知輸球滋味 兄弟二軍今中止15連勝

王詩聰在7局下擊出致勝全壘打。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕兄弟二軍今天在澄清湖棒球場與悍將二軍交手，終場以4：5吞敗，中止近期15連勝。

兄弟自7月26日擊敗悍將二軍後，已經超過一個月沒有輸球，今天派出周磊先發，他遭陳凱倫、陳品捷以及陳勤宗棒打，投2局失掉3分退場。

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中信二軍先發投手周磊。（記者黃志源攝）



兄弟在第五局展開反攻得到2分，6局下再靠陳文杰安打追平比數，7局下，悍將外野手王詩聰從邱品睿手中敲出超前2分砲。

8局上，悍將派出羅嘉仁後援，他被江坤宇敲安打又投出保送，可惜江坤宇在回本壘時遭阻殺，兄弟錯失追平比數機會。終場以4：5不敵悍將，終止15連勝。

兄弟目前在二軍戰績44勝17敗1和，領先第2名桃猿二軍15.5場勝差。

王詩聰在7局下擊出致勝全壘打。（記者黃志源攝）

江坤宇在8局上回本壘遭阻殺，中信錯失追平比數機會。（記者黃志源攝）

富邦二軍勝中信二軍。（記者黃志源攝）

陳文杰在６局上擊出 １分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

陳品捷在２局下擊出１分一壘安打。（記者黃志源攝）

中信二軍投手邱品睿。（記者黃志源攝）

富邦二軍投手張竣龍拿下勝投。（記者黃志源攝）

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