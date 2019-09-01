MLB》先知？731大限滿一個月 洋基總管此舉今獲紐媒狂讚

凱許曼的深謀遠慮再次獲媒體肯定。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕距離交易大限過去正式滿一個月，許多在731大限成為主角的選手理所當然會被拿來檢視，而紐約媒體日前就撰文大讚洋基總管凱許曼（Brian Cashman）當初頂住壓力、並未貿然交易來先發投手的行為，因為當時那些可能的標的物近況都算不上太好。

《紐約每日新聞》撰文指出，即使洋基先發戰力不算頂尖，凱許曼對於各隊索求大物新秀、甚至隊上未來之星托瑞斯（ Gleyber Torres）都沒有屈服，而如今檢視包括包爾（Trevor Bauer）、史卓曼（Marcus Stroman）、惠勒（ Zack Wheeler）、波伊德（Matt Boyd）、甚至邦加納（Madison Bumgarner）的成績，都可以說凱許曼真的是有先見之明。

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攤開上述這些球員的成績，包爾8月在紅人隊5場先發只拿下1勝3負、防禦率7.62，史卓曼在大都會25.2局被敲31安，防禦率4.91，惠勒雖然在8月初對戰弱隊白襪以及馬林魚投得不錯，但接下來的3場比賽就遭到勇士隊以及皇家隊狙擊，這三場比賽防禦率是7.31。

被老虎留下的波伊德則是8月1勝都沒拿到，單月防禦率7.09，唯一可能稍嫌可惜的應是8月繳出3勝1負、防禦率2.25的「瘋邦」，但《每日新聞》指出，巨人從來就沒有打算放棄邦加納，因此一開始就未在洋基的考慮名單之內，且他現在的身手也早已不比昔日。

《每日新聞》寫道，凱許曼深知洋基在葛雷（Sonny Gray）的交易案得到慘痛教訓，深知先發投手還是得由自己打造，現在農場裡有著幾位大物投手賈西亞（Deivi Garcia）、金恩（Michael King）、史密特（Clarke Schmidt ） ，加上正要從傷兵回歸的塞維利諾（Luis Severino），凱許曼應可以持續維持此策略，不貿然對他隊先發投手出手。

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